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Еще три случая заражения коронавирусом зарегистрировано на 10 апреля в Новосибирске. Одна женщина никуда не ездила

11:40 10.04.2020 Фото: pixabay
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Таким образом, в регионе количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 21. Все новые пациенты – женщины. Одна вернулась из Таиланда, вторая была в Москве.

Еще три случая заражения коронавирусом зарегистрировано на 10 апреля в Новосибирске. Одна женщина никуда не ездила
Всего в регион подтвержден 21 случай заболевания коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Еще три случая заражения коронавирусом зарегистрировано на 10 апреля в Новосибирске. Одна женщина никуда не ездила

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По данным оперативного штаба на 11 утра 10 апреля в Новосибирской области зафиксировано 3 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, в регионе количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 21. 8 пациентов выздоровели.

Все новые пациенты – женщины. Одна вернулась из Таиланда, вторая была в Москве. Третья никуда не выезжала и с ранее выявленными пациентами не контактировала. Круг их контактов установлен.

В детскую больницу №3 за сутки поступило 3 детей с подозрением на коронавирус, они приехали из Москвы и Калининграда. Выписали двух пациентов. Всего в ДГКБ №3 находятся 13 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска по состоянию на утро 10 апреля госпитализировано 49 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них 13 человек с подтвержденным диагнозом.

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