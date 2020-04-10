Зубы могут быть красивыми и в апреле 2020 года в Бердске: лечение, протезирование, исправление прикуса, отбеливание

Не секрет, что практически каждый человек мечтает иметь белоснежную улыбку, красивые ровные и здоровые зубы. Современные способы и методы в стоматологической практике позволяют исполнить свою мечту каждому человеку. Ведь ухоженная полость рта – это не только внешняя эстетика, но и здоровое состояние внутренних органов пищеварения. Первый этап пищеварения начинается как раз-таки в момент пережевывания пищи. Позаботьтесь о том, чтобы еда была не только вкусной, но и действительно полезной для организма. Для этого достаточно обратиться на профилактический осмотр к специалисту-стоматологу.

Поход к стоматологу вызывает у многих людей чувство страха и прилив холодного пота. Возникает ассоциация с неприятной и нестерпимой болью, ужасающим звуком бормашины и томительной очередью в кабинет врача. Современная стоматологическая практика усовершенствовала свой сервис, поэтому теперь прием у дантиста осуществляется для пациента с максимальным комфортом. Медицинский рынок располагает множеством стоматологических клиник, из разнообразия которых человек может выбрать для себя наиболее подходящий вариант. Во многих учреждениях действует система клиентской лояльности политика гибких цен. Ко всему прочему, запись к желаемому врачу осуществляется заранее, не выходя из дома. Достаточно позвонить администратору или самостоятельно оставить заявку на сайте стоматологии. Какие услуги дантиста может выбрать пациент на сегодняшний день.

Услуги стоматологической терапии

Современная терапевтическая стоматология включает в себя лечение кариеса и его осложнений, устранение прочих дефектов зубов, реставрацию зубов и различные профилактические меры. Терапевт 21 века не только занимается лечением, но и также причины и механизмы появления и развития заболевания у человека, составляет диагностическую карту и рекомендации пациенту по ней. Одним из инновационных решений в области терапевтической стоматологии выступает жидкая пломба. Правда ставить ее можно лишь на первых этапах появления кариеса. При использовании данного вида пломбы на практике бормашина не используется. Операция проводится за три шага. Сначала удаляется кариозная ткань путем воздействия на нее лекарством с кислотосодержащими веществами. Затем зуб обрабатывается спиртовым раствором и в конце наносится специальный инфильтрат, который застывает самостоятельно. В процессе такой процедуры врач наносит пломбу так, чтобы повторить естественную поверхность зуба. Срок годности такой пломбы составляет 10 лет.

Современное протезирование зубов

За имплантацию и протезирование зубов отвечает такое направление стоматологической практики, как ортопедия. Врачи в этой области обращают внимание не только на внешнюю эстетику, но и функционирование всей челюстной системы. Так простым решением для протезирования и имплантации стали съемные и бюгельные протезы. Бюгельные протезы заменяют не весь зубной состав, а лишь недостающий элемент. Изготавливается такой протез из мягкого, но прочного нейлона, обладающего всеми необходимыми гигиеническими свойствами. Он не вызывает аллергических реакций и отторжения от тканей десен. Люминиры подойдут тем, у кого сохранился зуб в том или ином первоначальном виде. Они являются усовершенствованной версией виниров из высококачественной керамики очень тонкого, почти прозрачного слоя. Ультраниры могут поставить те пациенты, кто хочет защитить зубы от негативного воздействия. После их снятия, состояние зубов улучшается, постольку, поскольку, ультраниры содержат в себе фтор, обладающий целебными свойствами.

Исправляем врожденный прикус

Исправить дефект зубного ряда или нарушение жевательной или речевой функций, а также различные деформации зуба поможет установка брекетов. Многие люди не хотят ставить брекеты по причине того, что это портит их эстетическую красоту улыбки и качество произносимой речи. Современная стоматология предлагает пациентам установку керамических брекетов под цвет зубной эмали с натяжкой проволоки внутри зубного ряда. Таким образом, брекеты не будут мешать во время разговора и причинять неудобства пациенту.

Профилактическая стоматология

В качестве профилактических мер современная стоматология предлагает своим пациентам профессиональную чистку и отбеливание зубов. Теперь можно удалить зубной камень с помощью ультразвуковых аппаратов без причинения боли пациенту и вреда эмали. Отбеливание зубов представляет собой нанесение специального геля на зубной ряд пациента и его катализирования с помощью света. Белый цвет зубам придает перекись водорода, содержащаяся в составе геля.

Как видно, чтобы сохранить красоту и здоровье зубов вам не потребуется испытывать боль и мучения в стоматологическом кресле. Современная стоматология поможет вовремя побороться с заболеваниями полости рта с максимальным комфортом и гарантией на долгие годы.

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