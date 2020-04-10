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10 млн россиян рискуют остаться без работы к 1 мая из-за COVID-19

13:35 10.04.2020 Фото: pixabay.com
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В перспективе безработица в стране может вырасти до 6%, а реальные зарплаты — сократиться на 3–7%.

10 млн россиян рискуют остаться без работы к 1 мая из за COVID 19
Рынок труда РФ ищет стратегии адаптации к карантину

Российский рынок труда начинает испытывать на себе последствия режима нерабочих дней, введенного до конца апреля. Ни аналитики, ни сами работники пока не отмечают массовых увольнений — вместо этого компании традиционно используют более мягкие инструменты сокращения расходов на персонал. Эксперты сдержанны и в оценках последствий происходящего. По их оценкам, в перспективе безработица в стране может вырасти до 6%, а реальные зарплаты — сократиться на 3–7%.

По одной из наиболее пессимистичных оценок Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), всего из-за введения в РФ нерабочих дней до начала мая под риском увольнения или сокращения заработка к концу месяца в стране могут оказаться около 10 млн человек (15% занятых). В первую очередь это работники отраслей, наиболее подверженных различным ограничениям из-за карантина. «Далеко не все регионы последовали примеру Москвы, однако многие ввели похожие правила, из-за которых страдают сектора услуг и общественного питания»,— говорит аналитик центра Игорь Поляков.

В Москве и области, по его оценке, в зоне риска около 1,1 млн человек из 7,4 млн работающих.

Сильнее всего могут пострадать работники торговли — там остановка производства может привести к потере занятости до 400 тыс. человек (треть от работающих в отрасли), рестораны, бары и кафе, которые могут сократить до 180 тыс. сотрудников, и отрасль здравоохранения, потери которой могут составить до 70–80 тыс. человек. «В целом, в этих секторах возможны два сценария: если малые предприятия будут увольнять работников, средние и крупные, скорее, будут уменьшать расходы на зарплаты»,— отмечает эксперт. В результате, по оценке ЦМАКП, в худшем случае по итогам года уровень безработицы в РФ может вырасти до 6%, а в 2021 году, если кризис продолжится,— достичь пика в 6,7%. В феврале, напомним, по последним докризисным данным Росстата, число безработных в РФ составляло 3,4 млн человек, или 4,6% от 74,5 млн человек рабочей силы.

При этом, помимо роста безработицы, население столкнется еще и с сокращением реальных зарплат — по прогнозу ЦМАКП, от 3% до 7%.
Оценку ситуации с занятостью подтверждают и данные рекрутингового агентства Kelly Services. По результатам их опроса, пока негативные последствия вынужденных выходных ощутила меньшая часть занятых. 6% опрошенных сотрудников компаний по всей стране признались, что их рабочий график и доход сократили, 5% пришлось взять очередной или неоплачиваемый отпуск, 3% — отправили в простой с сохранением 75% оклада, еще 6% потеряли работу. Почти половина опрошенных продолжает работать удаленно (43%), легче всего на новый формат перешли IT и финансовая сфера. В обычном режиме на предприятиях непрерывного цикла продолжает трудиться еще четверть опрошенных.

Как объясняет вице-президент компании «Анкор» Алексей Миронов, в нынешней ситуации, которая отличается от экономических кризисов прошлых лет, у компаний нет четкого понимания, как изменятся их рынки сбыта после окончания нерабочего месяца,— и пока они не уверены в необходимости массовых увольнений. «Но уже сейчас, по данным нашего исследования, 41% опрошенных руководителей отделов кадров заняты оптимизацией среди занятых. В ближайшей перспективе рынок труда будет рынком работодателя, на котором соискателю придется подстраиваться под любые условия»,— говорит он.

Отметим, что внести новые изменения в происходящее на рынке труда в ближайшее время могут анонсированные правительством новые меры поддержки безработных и компаний, которые сохранят занятость, включая выплаты максимального пособия по безработице всем уволенным (см. “Ъ” от 9 апреля).

Источник: Ъ

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