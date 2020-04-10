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Масок нет: «Продсиб» больше не будет продавать одноразовые маски компании Медсклад в Бердске

12:36 10.04.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Поставщик масок в бердскую торговую сеть «Медсклад» получил лицензию на пошив медицинских масок. Теперь изделиями может распоряжаться только монополист в этой отрасли.

Масок нет: «Продсиб» больше не будет продавать одноразовые маски компании Медсклад в Бердске
Еще недавно бердчане могли приобрести в магазине маски собственного производства
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Масок нет: «Продсиб» больше не будет продавать одноразовые маски компании Медсклад в Бердске

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Получило лицензию на пошив медицинских масок 3 апреля предприятие «Медсклад» в Бердске.

— В настоящее время «Медсклад» выпускает 25 000 масок в сутки. Планируется приобретение дополнительного оборудования, который позволит увеличить выпуск производства. Вышло 431 постановление Российской Федерации от 3 апреля, где определен монополист в данной отрасли, и все предприятия, которые выпускают маски данной категории, должны их реализовывать только через это акционерное общество, — рассказала вице-мэр по экономическим вопросам Жанна Шурова.

По словам Жанны Шуровой, отпускная цена маски на «Медскладе» 7 рублей. Цена зависит от оптовой цены и закупа, чем закуп дешевле, тем, соответственно, и цена себестоимости, подчеркнула Жанна Шурова.

Все объемы масок будет распределять монополист. И предприятие будет отправлять их по списку.

Теперь маски не будут поступать в торговую сеть холдинга «Продсиб». Единственную точку в городе, где бердчане еще могли приобрести в последнее время ежедневно.

Мэр Бердска Евгений Шестернин разговаривал с губернатором по поводу медицинских масок, возможно часть будет оставаться в городе, пусть не для аптек, то хотя бы для медицинских учреждений, отметила Жанна Сергеевна.

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