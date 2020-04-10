28 дней дополнительного отпуска подарить врачам после пандемии COVID-19 хотят в России

В стране уже утверждён ряд дополнительных выплат медработникам, которые оказывают помощь заразившимся коронавирусной инфекцией.

Ещё одной мерой поддержки, как отметил Сухарев, может стать предоставление данной категории специалистов дополнительного отпуска

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск медперсоналу, занятому лечением пациентов с коронавирусом. Копия письма парламентария на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

В своём обращении он отметил, что в России уже утверждён ряд дополнительных выплат медработникам, которые оказывают помощь заразившимся коронавирусной инфекцией.

Ещё одной мерой поддержки, как отметил Сухарев, может стать предоставление данной категории специалистов дополнительного отпуска после окончания особых мер, введённых из-за пандемии.

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления медицинскому персоналу, задействованному в борьбе с коронавирусной инфекцией, дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 дней после завершения режима особых мер», — сказано в тексте обращения.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами российских регионов призвал установить дополнительные выплаты для медиков, которые напрямую работают с больными коронавирусом.

В частности, врачам должна быть назначена выплата в размере 80 тыс. рублей, сказал президент.

Источник: russian.rt.com