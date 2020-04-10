«Этот беспредел необходимо остановить»: Прекратить наживаться на пандемии COVID-19 потребовал Володин

Вячеслав Володин

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал остановить тех, кто хочет нажиться на ситуации с пандемией коронавируса. Заявление прозвучало на совещании фракции «Единая Россия» с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает в своем Telegram-канале советник спикера ГД Анастасия Кашеварова.

«Этот беспредел необходимо остановить. Врачи бьются на передовой, а те, кто в тылу, пытаются нажиться», заявил Вячеслав Володин.

В связи с этим спикер Госдумы попросил премьер-министра взять на особый контроль рост цен на продукты.

«Вчера президент озвучил дополнительные меры поддержки граждан, но у нас получается, что наши торговые сети, особенно самые большие, просто забирают у людей то, что они сейчас получат в виде помощи, выплат дополнительных, заработных плат», сказал Председатель ГД.

Вячеслав Володин обратил внимание правительства на торговую наценку на огурцы.

«Мне только что дали справку по торговым сетям «Пятерочка», «Лента», «Магнит», которые объявили на торгах желаемую цену закупки плодоовощной продукции. По огурцу: они закупают по 27,50 рубля за килограмм, а уже реализуют за 149,9 рубля», назвал цифры спикер Думы.

Такая же ситуация с помидорами и другой плодоовощной продукцией.

«Уже не говорим о лимонах и не говорим о том, в какой ценовой группе имбирь. Там просто в 20 раз цена взлетела», добавил Володин.

В ходе видеоконференции в четверг, 9 апреля, фракция «Единая Россия» обсуждает с кабмином финансовую поддержку регионов, меры помощи гражданам, малому и среднему бизнесу в условиях пандемии коронавируса.

Источник: dumatv.ru