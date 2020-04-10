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«Этот беспредел необходимо остановить»: Прекратить наживаться на пандемии COVID-19 потребовал Володин

15:30 10.04.2020 Фото: dumatv.ru
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Спикер Госдумы попросил премьер-министра взять на особый контроль рост цен на продукты.

Этот беспредел необходимо остановить: Прекратить наживаться на пандемии COVID 19 потребовал Володин
Вячеслав Володин

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал остановить тех, кто хочет нажиться на ситуации с пандемией коронавируса. Заявление прозвучало на совещании фракции «Единая Россия» с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает в своем Telegram-канале советник спикера ГД Анастасия Кашеварова.

«Этот беспредел необходимо остановить. Врачи бьются на передовой, а те, кто в тылу, пытаются нажиться»,

заявил Вячеслав Володин.

В связи с этим спикер Госдумы попросил премьер-министра взять на особый контроль рост цен на продукты.

«Вчера президент озвучил дополнительные меры поддержки граждан, но у нас получается, что наши торговые сети, особенно самые большие, просто забирают у людей то, что они сейчас получат в виде помощи, выплат дополнительных, заработных плат»,

сказал Председатель ГД.

Вячеслав Володин обратил внимание правительства на торговую наценку на огурцы.

«Мне только что дали справку по торговым сетям «Пятерочка», «Лента», «Магнит», которые объявили на торгах желаемую цену закупки плодоовощной продукции. По огурцу: они закупают по 27,50 рубля за килограмм, а уже реализуют за 149,9 рубля»,

назвал цифры спикер Думы.

Такая же ситуация с помидорами и другой плодоовощной продукцией.

«Уже не говорим о лимонах и не говорим о том, в какой ценовой группе имбирь. Там просто в 20 раз цена взлетела»,

добавил Володин.

В ходе видеоконференции в четверг, 9 апреля, фракция «Единая Россия» обсуждает с кабмином финансовую поддержку регионов, меры помощи гражданам, малому и среднему бизнесу в условиях пандемии коронавируса.

Источник: dumatv.ru

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От редакции

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Аноним, 10 апреля 2020 15:49
А как же рынок, который призван этими либерастами отрегулировать цены взамен советским, стабильным, государственным?
Может быть уже пора переименовать Рассею в СССР, господин многоуважаемый миллиардер?
Аноним, 10 апреля 2020 15:52
Вот если бы законы по ограничению наглости торговых сетей штамповались с такой же скоростью как законы ограничивающие права и свободы простых людей и такой же "жёсткий режим" отслеживания был за их исполнением и штрафы с таким же рвением с них брали как с простых людей,тогда да - а так одна болтология.Только когда народ надо прижать они быстро законы и указы придумывают
Аноним, 10 апреля 2020 16:04
Пустая заява..Директивное ограничение цен логично в плановой государственной распределительной экономике. Собственно, только там оно и может работать. Правда, контроль над ценами требует организации бесперебойных поставок по всей цепи, планирования сбыта - в общем, это совершенно другая экономика, в которую нужно уметь. Плановой экономики у нас нет, а то, что есть, назвать рынком тоже затруднительно, т.к. в основном это система олигархических монополий...кто то из олигархов "рулит" целой отраслью, кто то целым регионом - в целом это нифига не рынок.. А наши олигархи своего не упустят - им всегда платит население и бюджет ...так что в итоге мы все равно будем иметь рост цен, тарифов, налогов vs крушения курса рубля, растущей безработицы и спада доходов населения...

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