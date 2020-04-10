Закрыли в обсерватор лагеря «Тимуровец» 55 транзитных пассажиров из Таиланда под Бердском

По словам Аллы Дробинской, если у пациентов будут отрицательные анализы по коронавирусу, они отправятся через две недели карантина домой



В Бердске на учете по короновирусной инфекции состоит 99 пациентов, прилетевших из-за границы, и 39 активных, которые прилетели из-за границы, но не вошли в список Роспотребнадзора. Все основные мероприятия, необходимые по соблюдению карантина, по медицинскому сопровождению, по обследованию, проведению анализов на коронавирусную инфекцию на 10 сутки, выполняются, рассказала 10 апреля на пресс-конференции главврач бердской горбольницы Алла Дробинская.

Второй объект, который курирует бердская ЦГБ, это обсерватор, находящийся в районе Нового поселка, в детском оздоровительном лагере «Тимуровец». Там находятся транзитные пассажиры, прилетевшие из Таиланда, — 55 человек, 5 из которых дети.

-Пациенты, которые там находятся, также получают медицинское обслуживание специалистами бердской городской больницы, состояние у них удовлетворительное. Ежедневно осматривает этих пациентов фельдшер ФАП села Морозово, — сообщила Алла Дробинская.

В обсерваторе находятся иногородние транзитные пассажиры, прилетевшие из Таиланда. Место проживания: Владивосток, Норильск, Магадан, Южно-Сахалинск, Красноярск, Тюмень, Екатеринбург.

Автор видео Галина Панчева



-На 10 сутки у этих пациентов возьмут анализы, на 14 сутки по результатам отрицательных тестов они будут решать вопросы по перемещению к себе домой, — подчеркнула Дробинская.

Вопрос по выбору места для обсерватора решается на уровне территориального Роспотребнадзора, министерства Новосибирской области, все согласовывается на уровне правительства Новосибирской области, и сейчас таких объектов на территории Новосибирска и области шесть, в том числе и «Тимуровец», отметила Алла Николаевна.

Транзитных пассажиров, прилетевших из Таиланда, заселили вечером 8 апреля.

Автор видео Галина Панчева

