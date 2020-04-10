Было/стало: два года подряд ставят машины на газоне без ограждений у детской поликлиники №1 жители Бердска

Здесь нет ограждения и знаков. Главврач Бердска Алла Дробинская рассказала, что уже готов план благоустройства двора детской больницы.

Ставят машины на газон у детской больницы Бердска

Два года подряд ставят машины на газоне у детской поликлиники №1 Бердска на ул. Ушакова. Возможно, даже дольше. Читатель «Курьер. Среда. Бердск» отследил стабильную ситуацию во дворе детской больницы. Он сделал фото в 2016 году и в 2020. Машины ставят на газонет все последние годы. Когда здесь благоустроят территорию, рассказала главврач Алла Дробинская.

— Вы можете повлиять на ситуацию и как-то придать огласке? На протяжении двух последних лет на территории детской больницы газон превратился в парковку. Можно же сделать элементарные предупреждающие таблички, тем более за такие действия полагается штраф. Помогите сделать наш город лучше! — обратился бердчанин.

— Мы работаем над благоустройством и уборкой территории. На 2020 год подготовлена проектно-сметная документация на ограждение, выделение парковочных зон и озеленение, перенос площадки под мусорные контейнеры и установки шлагбаумов, — сказала Алла Николаевна 10 апреля.

В ближайший год территория должна быть благоустроена.