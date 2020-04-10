Лариса Позднякова: Переболеть COVID-19 Сибирь могла раньше

Главный инфекционист Новосибирской области не исключает, что у жителей Сибири уже может быть иммунитет к COVID-19.

Главный инфекционист региона не исключает, что у жителей Сибири уже может быть иммунитет к COVID-19

Жители Новосибирска могли переболеть коронавирусом раньше других, поэтому в городе так мало заболевших. Главный инфекционист региона не исключает, что у жителей Сибири уже может быть иммунитет к COVID-19. Лариса Позднякова во время онлайн-трансляции отвечала на вопросы жителей Новосибирска.

Сибирячка поинтересовалась, «не переболели ли мы все еще в феврале 2020 года, когда ходило очень тяжелое ОРВИ». Позднякова согласилась, что не может исключать эту возможность:

— Китай объявил нам перед нашими новогодними праздниками, что у них пандемия. Безусловно мы с вами все переносили в течение января, февраля, марта какие-то вирусные заболевания. У кого-то они были более выражены, у кого-то менее. Сейчас интересный для нас вопрос: почему, например, Дальний Восток – Хабаровск, Благовещенск, те города, которые очень близки к Китаю, откуда все ездят туда в магазины, на отдых… Почему в тот момент не полыхнула, так скажем, территория Дальнего Востока. Понятно, что тогда не было возможности протестировать, и, скорее всего, безусловно, часть жителей переносила коронавирусную инфекцию. У нас сегодня, если посмотреть по карте, на Дальнем Востоке и в Сибири (несмотря на то, что мы с вами принимаем зарубежные рейсы, московские рейсы, петербургские рейсы, где сегодня пик по Российской Федерации заболевших) не такая ситуация по количеству заболевших, как в центральной части России. Скорее всего, в этом и кроется какая-то правда, но это вопрос исследований, что мы уже наработали какой-то иммунитет, – ответила Позднякова.

Она также добавила, что в скором будущем это можно будет узнать, когда появится тест на антитела к коронавирусу.