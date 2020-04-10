Похороны в онлайн трансляции из-за коронавируса начнут проводить в Уфе

Если в условиях самоизоляции из-за коронавируса родственники умершего не смогут присутствовать на похоронах, они смогут наблюдать за процессом удаленно.

На сегодняшний день услугой, которая предоставляется бесплатно, пока никто не воспользовался

Уфимская компания «Уфаритуал» со вчерашнего дня включила в перечень предлагаемых услуг прямую трансляцию процесса погребения. Как рассказала “Ъ” директор компании Галина Рублева, если в условиях самоизоляции из-за коронавируса родственники умершего не смогут присутствовать на похоронах, они смогут наблюдать за процессом удаленно.

Для этого «Уфаритуал» намерена вести онлайн-трансляцию в своих аккаунтах в социальных сетях или через мессенджеры, или по просьбе родственников усопшего предоставлять видеозапись процесса погребения. По словам госпожи Рублевой, на сегодняшний день услугой, которая предоставляется бесплатно, пока никто не воспользовался.

Источник: Коммерсантъ