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Похороны в онлайн трансляции из-за коронавируса начнут проводить в Уфе

13:40 10.04.2020 Фото: pxhere.com
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Если в условиях самоизоляции из-за коронавируса родственники умершего не смогут присутствовать на похоронах, они смогут наблюдать за процессом удаленно.

Похороны в онлайн трансляции из за коронавируса начнут проводить в Уфе
На сегодняшний день услугой, которая предоставляется бесплатно, пока никто не воспользовался
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Похороны в онлайн трансляции из за коронавируса начнут проводить в Уфе

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Уфимская компания «Уфаритуал» со вчерашнего дня включила в перечень предлагаемых услуг прямую трансляцию процесса погребения. Как рассказала “Ъ” директор компании Галина Рублева, если в условиях самоизоляции из-за коронавируса родственники умершего не смогут присутствовать на похоронах, они смогут наблюдать за процессом удаленно.

Для этого «Уфаритуал» намерена вести онлайн-трансляцию в своих аккаунтах в социальных сетях или через мессенджеры, или по просьбе родственников усопшего предоставлять видеозапись процесса погребения. По словам госпожи Рублевой, на сегодняшний день услугой, которая предоставляется бесплатно, пока никто не воспользовался.

Источник: Коммерсантъ

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