Похороны в онлайн трансляции из-за коронавируса начнут проводить в Уфе

Уфимская компания «Уфаритуал» со вчерашнего дня включила в перечень предлагаемых услуг прямую трансляцию процесса погребения. Как рассказала “Ъ” директор компании Галина Рублева, если в условиях самоизоляции из-за коронавируса родственники умершего не смогут присутствовать на похоронах, они смогут наблюдать за процессом удаленно.
Для этого «Уфаритуал» намерена вести онлайн-трансляцию в своих аккаунтах в социальных сетях или через мессенджеры, или по просьбе родственников усопшего предоставлять видеозапись процесса погребения. По словам госпожи Рублевой, на сегодняшний день услугой, которая предоставляется бесплатно, пока никто не воспользовался.
Источник: Коммерсантъ