10.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

Не открытые ранее полипы, губки и пауки найдены в Антарктиде

15:56 10.04.2020 Фото: pxhere.com
0

Успеха удалось добиться, благодаря специальной сетке. В нее попались более десятка новых видов, которые успешно адаптировались в холодных антарктических водах.

Не открытые ранее полипы, губки и пауки найдены в Антарктиде
Свежую находку удалось сделать украинским ученым со станции “Академик Вернадский”, которая находится в Антарктиде

Человечество изучило мировой океан всего на 5%. Даже с развитием технологий, в подводном мире остаются тысячи, а может и миллионы неизведанных растений и животных. Некоторые из них все-таки являются людям и открывают перед человечеством свои секреты.

Свежую находку удалось сделать украинским ученым со станции “Академик Вернадский”, которая находится в Антарктиде.
Исследователь Владлен Трохимец поделился информацией о свежих находках. Они были обнаружены в проливе Пенола, во время исследований на глубинах 280 метров.

Ученым удалось обнаружить несколько видов морских существ, которые ранее не были известны человечеству. В частности, исследователи нашли несколько новых видов полипов, актиний, губок, морских пауков, моллюсков.

Удалось найти даже неизвестные ранее виды морских звезд.
Успеха удалось добиться, благодаря специальной сетке. В нее попались более десятка новых видов, которые успешно адаптировались в холодных антарктических водах.

Владлен Трохимец рассказал, что сейчас представители морской фауны и флоры переданы научной группе, которая занимается их идентификацией, изучением свойств и биологических особенностей.

Источник: Znaj.ua

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Много еще неизведанного хранит в себе океан?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почти 2,8 млн человек живут в Новосибирской области на 1 января 2020 года
16:40 10-04-2020
Почти 2,8 млн человек живут в Новосибирской области на 1 января 2020 года
Какие лунные дни календаря в апреле 2020 способны убить рассаду? Узнай, когда стоит отказаться от любых действии с посадками
16:39 10-04-2020
Какие лунные дни календаря в апреле 2020 способны убить рассаду? Узнай, когда стоит отказаться от любых действии с посадками
Как скрыть лишние килограммы? 8 вещей для утонченного силуэта
16:32 10-04-2020
Как скрыть лишние килограммы? 8 вещей для утонченного силуэта
Не ходите к кустарям: близость к дому СТО не гарантирует качественный ремонт
16:31 10-04-2020
Не ходите к кустарям: близость к дому СТО не гарантирует качественный ремонт
БердскВырезали печень умирающему и пересадили другому: 24 жителям спасло жизнь посмертное донорство в регионе и Бердске
16:30 10-04-2020
Вырезали печень умирающему и пересадили другому: 24 жителям спасло жизнь посмертное донорство в регионе и Бердске
Как правильно выбрать запчасти для авто
16:26 10-04-2020
Как правильно выбрать запчасти для авто
Марина Кравец из Comedy Club впервые стала мамой
16:25 10-04-2020
Марина Кравец из Comedy Club впервые стала мамой
Автошкола для школьников: как законно сесть за руль до 18 лет
16:21 10-04-2020
Автошкола для школьников: как законно сесть за руль до 18 лет
Секс на первом свидании: Несколько простых советов для мужчин
16:20 10-04-2020
Секс на первом свидании: Несколько простых советов для мужчин
Налетай на подержанное! Подешевели подержанные авто в России
16:17 10-04-2020
Налетай на подержанное! Подешевели подержанные авто в России