Не открытые ранее полипы, губки и пауки найдены в Антарктиде

Успеха удалось добиться, благодаря специальной сетке. В нее попались более десятка новых видов, которые успешно адаптировались в холодных антарктических водах.

Свежую находку удалось сделать украинским ученым со станции “Академик Вернадский”, которая находится в Антарктиде

Человечество изучило мировой океан всего на 5%. Даже с развитием технологий, в подводном мире остаются тысячи, а может и миллионы неизведанных растений и животных. Некоторые из них все-таки являются людям и открывают перед человечеством свои секреты.

Свежую находку удалось сделать украинским ученым со станции “Академик Вернадский”, которая находится в Антарктиде.

Исследователь Владлен Трохимец поделился информацией о свежих находках. Они были обнаружены в проливе Пенола, во время исследований на глубинах 280 метров.

Ученым удалось обнаружить несколько видов морских существ, которые ранее не были известны человечеству. В частности, исследователи нашли несколько новых видов полипов, актиний, губок, морских пауков, моллюсков.

Удалось найти даже неизвестные ранее виды морских звезд.

Успеха удалось добиться, благодаря специальной сетке. В нее попались более десятка новых видов, которые успешно адаптировались в холодных антарктических водах.

Владлен Трохимец рассказал, что сейчас представители морской фауны и флоры переданы научной группе, которая занимается их идентификацией, изучением свойств и биологических особенностей.

Источник: Znaj.ua