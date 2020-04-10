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У врача «скорой» предварительно диагностировали коронавирус в Красноярском крае

15:40 10.04.2020
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Симптомов у медработника нет. Сейчас он доставлен в БСМП в ожидании окончательного анализа.

У врача «скорой» предварительно диагностировали коронавирус в Красноярском крае
Симптомов у медработника нет

Сотруднику сосновоборской скорой помощи предварительно поставили диагноз «коронавирусная инфекция?». Сейчас его доставили в красноярскую БСМП.

Главный врач городской больницы в Сосновоборске подтвердила информацию, что у сотрудника их скорой помощи предварительно диагностировали коронавирус.

Симптомов у медработника нет. Сейчас он доставлен в БСМП в ожидании окончательного анализа.

«При плановом обследовании у сотрудника скорой медицинской помощи предварительно выявлено носительство коронавируса. Клинических проявлений нет. Он не является жителем г. Сосновоборска. Медицинский работник госпитализирован в БСМП для дообследования и наблюдения, диагноз неокончательный», – уточнила главврач Марина Чащина.

После этого краевой Роспотребнадзор предписал обследовать 26 жителей Сосновоборска.

Источник: tvk6.ru

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От редакции

Заразили пациенты?

Алесандр, 10 апреля 2020 16:04
А где у нас можно проверяться на коронобижусь? Особенно работникам здравоохранения.!

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