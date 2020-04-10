У врача «скорой» предварительно диагностировали коронавирус в Красноярском крае

Симптомов у медработника нет. Сейчас он доставлен в БСМП в ожидании окончательного анализа.

Симптомов у медработника нет

Сотруднику сосновоборской скорой помощи предварительно поставили диагноз «коронавирусная инфекция?». Сейчас его доставили в красноярскую БСМП.

Главный врач городской больницы в Сосновоборске подтвердила информацию, что у сотрудника их скорой помощи предварительно диагностировали коронавирус.

Симптомов у медработника нет. Сейчас он доставлен в БСМП в ожидании окончательного анализа.

«При плановом обследовании у сотрудника скорой медицинской помощи предварительно выявлено носительство коронавируса. Клинических проявлений нет. Он не является жителем г. Сосновоборска. Медицинский работник госпитализирован в БСМП для дообследования и наблюдения, диагноз неокончательный», – уточнила главврач Марина Чащина.

После этого краевой Роспотребнадзор предписал обследовать 26 жителей Сосновоборска.

Источник: tvk6.ru