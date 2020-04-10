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Общество / Стиль жизни

Секс на первом свидании: Несколько простых советов для мужчин

16:20 10.04.2020 Фото: pxhere.com
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Абсолютно все женщины заявляют, что откажутся от интима, если при встрече окажется, что мужчина неопрятен и груб.

Секс на первом свидании: Несколько простых советов для мужчин
Психологи считают, что именно излишнее приукрашательство заставляет многих мужчин избегать реальных встреч — они боятся разоблачения
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Секс на первом свидании: Несколько простых советов для мужчин

Секс на первом свидании: Несколько простых советов для мужчинЖенщины с какими именами никогда не изменяют? Узнай, их всего 4Ещё 76 новостей

Мужчины часто считают, что женщины относятся к сексу слишком серьезно. Из-за этого возникает множество ограничений, основанных на стереотипах, комплексах и страхах, которые мешают людям приятно проводить время вместе. Если послушать мужчин, то им хотелось бы, чтобы все было как в сцене популярного фильма “О чем говорят мужчины”: подходишь к женщине и спрашиваешь о сексе. И звучит вроде бы здорово, но мужчины часто забывают, что мир не черно-белый, а люди делятся не только на мужчин и женщин — все люди разные и у них разные потребности.

Первый совет мужчинам, которые зашли на сайт знакомств ради поиска секс-партнера — уточнять потребности тех, кому они пишут. Делать это стоит напрямую, но не предложением о сексе, а тактичным вопросом, кого женщина хотела бы здесь найти и чего ждет? Если интересы совпадают, тогда можно продолжать общение. Открыть карты — первое правило и залог успеха.
Другая пользовательница сетует, что при встрече часто образ мужчины, который он усиленно создавал на сайте, не совпадает с тем, что она видит. И продолжать отношения не возникает желания. Второй совет звучит так: не стоит врать и приукрашивать, все равно при встрече все тайное станет явным. Психологи считают, что именно излишнее приукрашательство заставляет многих мужчин избегать реальных встреч — они боятся разоблачения.

Многие пользовательницы не против секса на первом свидании и открыто говорят об этом, но почему-то в ответ слышат нелицеприятные вещи. Похоже, мужчины, с одной стороны, хотят секса на первом свидании, с другой — находятся во власти стереотипов, что женщина не должна этого делать. Психологи советуют разобраться с самими собой и своими комплексами. Женщины вполне могут проявлять активность и тоже хотеть секса без обязательств.

Также пользовательницы отмечают, что были бы не против, если бы мужчины перед первым свиданием не писали пошлости, а прямо и открыто обсуждали средства контрацепции и предпочтения в сексе. Это помогло бы избежать неприятных сюрпризов и встречи с теми, чье мнение о сексе не совпадает с вашим.

И последнее. Абсолютно все женщины заявляют, что откажутся от интима, если при встрече окажется, что мужчина неопрятен и груб.

Женщины не против секса на первом свидании и все получится, если мужчина прислушается к этим простым советам. Хотя и стоит помнить, что «нет» часто означает просто «нет».

Источник: therussiantimes.com

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