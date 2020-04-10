10.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Что нужно успеть сделать в Лазареву субботу 11 апреля 2020? Уже к субботе в доме необходимо иметь вербу

16:08 10.04.2020 Фото: pxhere.com
0

Считается, что в Лазареву субботу необходимо посетить храм и помолиться о здравии близких. Усопших на кладбищах в этот день не посещают — праздник символизирует победу жизни над смертью.

Что нужно успеть сделать в Лазареву субботу 11 апреля 2020? Уже к субботе в доме необходимо иметь вербу
Лазарева суббота — праздник, который напоминает о свершении чуда воскрешения праведного Лазаря в Вифании
Сюжет: Православные обряды
Что нужно успеть сделать в Лазареву субботу 11 апреля 2020? Уже к субботе в доме необходимо иметь вербу

Что нужно успеть сделать в Лазареву субботу 11 апреля 2020? Уже к субботе в доме необходимо иметь вербуВ 2020 году православные отпразднуют Лазареву субботу 11 апреля: Что нельзя делать в этот день и как встречать светлый праздникЕщё 58 новостей

В субботу, 11 апреля, православные отметят важный церковный праздник — Лазареву субботу. Это торжество не имеет постоянной даты, так как зависит празднование от даты Светлого Воскресенья.

Лазарева суббота всегда отмечается за неделю до Пасхи, перед Вербным Воскресеньем. В 2020 году пасху отмечаем 19 апреля, Вербное Воскресенье — 12 апреля соответственно.

Лазарева суббота — что это за праздник

Лазарева суббота — праздник, который напоминает о свершении чуда воскрешения праведного Лазаря в Вифании, где Иисус остановился незадолго до входа в Иерусалим и последующих за этим трагических событий, трепетно почитающихся христианами на Страстной неделе, сообщает therussiantimes.com.

Воскрешение Лазаря — только одно из чудес, совершенных Спасителем во время его земной жизни. Оно играет ключевую роль в библейской истории, ведь было совершено публично, из-за чего слава об Иисусе разнеслась по всей округе. Именно потому в Иерусалиме Царя встречали со всеми почестями, устилая дорогу пальмовыми ветвями. И, вероятнее всего, именно по этой причине в того, кого люди именовали Царем, полетела волна ненависти и презрения после его «свержения», то есть после предательства Иудой и казни на Кресте.

Церковные учения говорят о том, что Воскрешение Лазаря было как бы показательным для верующих. Событие дало понять, что воскрешение человека из мертвых по воле Божьей возможно. Праздник готовит христиан к самому главному церковному празднику в году — Светлому Воскресенью.

Что можно делать в Лазареву субботу
Лазарева суббота предшествует еще одному большому церковному празднику — Вербному воскресенью. На предстоящих выходных постящимся верующим в честь торжеств разрешены некоторые послабления — можно вкушать горячую пищу с растительным маслом, готовить рыбные блюда и пить красное вино в умеренных количествах.

В Лазареву субботу важно закончить все домашние дела, чтобы в Вербное Воскресенье вдоволь отдохнуть, ведь делать ничего нельзя в этот праздник.

Уже к субботе в доме необходимо иметь вербу, которую после в Воскресенье святят в церкви. Веточки дерева символизируют пальмовые ветви, которыми встречали Иисуса в Иерусалиме.

Считается, что в Лазареву субботу необходимо посетить храм и помолиться о здравии близких. Усопших на кладбищах в этот день не посещают — праздник символизирует победу жизни над смертью.

Источник: therussiantimes.com

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Уже купили вербу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почти 2,8 млн человек живут в Новосибирской области на 1 января 2020 года
16:40 10-04-2020
Почти 2,8 млн человек живут в Новосибирской области на 1 января 2020 года
Какие лунные дни календаря в апреле 2020 способны убить рассаду? Узнай, когда стоит отказаться от любых действии с посадками
16:39 10-04-2020
Какие лунные дни календаря в апреле 2020 способны убить рассаду? Узнай, когда стоит отказаться от любых действии с посадками
Как скрыть лишние килограммы? 8 вещей для утонченного силуэта
16:32 10-04-2020
Как скрыть лишние килограммы? 8 вещей для утонченного силуэта
Не ходите к кустарям: близость к дому СТО не гарантирует качественный ремонт
16:31 10-04-2020
Не ходите к кустарям: близость к дому СТО не гарантирует качественный ремонт
БердскВырезали печень умирающему и пересадили другому: 24 жителям спасло жизнь посмертное донорство в регионе и Бердске
16:30 10-04-2020
Вырезали печень умирающему и пересадили другому: 24 жителям спасло жизнь посмертное донорство в регионе и Бердске
Как правильно выбрать запчасти для авто
16:26 10-04-2020
Как правильно выбрать запчасти для авто
Марина Кравец из Comedy Club впервые стала мамой
16:25 10-04-2020
Марина Кравец из Comedy Club впервые стала мамой
Автошкола для школьников: как законно сесть за руль до 18 лет
16:21 10-04-2020
Автошкола для школьников: как законно сесть за руль до 18 лет
Секс на первом свидании: Несколько простых советов для мужчин
16:20 10-04-2020
Секс на первом свидании: Несколько простых советов для мужчин
Налетай на подержанное! Подешевели подержанные авто в России
16:17 10-04-2020
Налетай на подержанное! Подешевели подержанные авто в России