Что нужно успеть сделать в Лазареву субботу 11 апреля 2020? Уже к субботе в доме необходимо иметь вербу

Считается, что в Лазареву субботу необходимо посетить храм и помолиться о здравии близких. Усопших на кладбищах в этот день не посещают — праздник символизирует победу жизни над смертью.

Лазарева суббота — праздник, который напоминает о свершении чуда воскрешения праведного Лазаря в Вифании

В субботу, 11 апреля, православные отметят важный церковный праздник — Лазареву субботу. Это торжество не имеет постоянной даты, так как зависит празднование от даты Светлого Воскресенья.

Лазарева суббота всегда отмечается за неделю до Пасхи, перед Вербным Воскресеньем. В 2020 году пасху отмечаем 19 апреля, Вербное Воскресенье — 12 апреля соответственно.

Лазарева суббота — что это за праздник



Лазарева суббота — праздник, который напоминает о свершении чуда воскрешения праведного Лазаря в Вифании, где Иисус остановился незадолго до входа в Иерусалим и последующих за этим трагических событий, трепетно почитающихся христианами на Страстной неделе, сообщает therussiantimes.com.

Воскрешение Лазаря — только одно из чудес, совершенных Спасителем во время его земной жизни. Оно играет ключевую роль в библейской истории, ведь было совершено публично, из-за чего слава об Иисусе разнеслась по всей округе. Именно потому в Иерусалиме Царя встречали со всеми почестями, устилая дорогу пальмовыми ветвями. И, вероятнее всего, именно по этой причине в того, кого люди именовали Царем, полетела волна ненависти и презрения после его «свержения», то есть после предательства Иудой и казни на Кресте.

Церковные учения говорят о том, что Воскрешение Лазаря было как бы показательным для верующих. Событие дало понять, что воскрешение человека из мертвых по воле Божьей возможно. Праздник готовит христиан к самому главному церковному празднику в году — Светлому Воскресенью.

Что можно делать в Лазареву субботу

Лазарева суббота предшествует еще одному большому церковному празднику — Вербному воскресенью. На предстоящих выходных постящимся верующим в честь торжеств разрешены некоторые послабления — можно вкушать горячую пищу с растительным маслом, готовить рыбные блюда и пить красное вино в умеренных количествах.

В Лазареву субботу важно закончить все домашние дела, чтобы в Вербное Воскресенье вдоволь отдохнуть, ведь делать ничего нельзя в этот праздник.

Уже к субботе в доме необходимо иметь вербу, которую после в Воскресенье святят в церкви. Веточки дерева символизируют пальмовые ветви, которыми встречали Иисуса в Иерусалиме.

Считается, что в Лазареву субботу необходимо посетить храм и помолиться о здравии близких. Усопших на кладбищах в этот день не посещают — праздник символизирует победу жизни над смертью.

Источник: therussiantimes.com