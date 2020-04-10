Что нужно успеть сделать в Лазареву субботу 11 апреля 2020? Уже к субботе в доме необходимо иметь вербу

В субботу, 11 апреля, православные отметят важный церковный праздник — Лазареву субботу. Это торжество не имеет постоянной даты, так как зависит празднование от даты Светлого Воскресенья.
Лазарева суббота всегда отмечается за неделю до Пасхи, перед Вербным Воскресеньем. В 2020 году пасху отмечаем 19 апреля, Вербное Воскресенье — 12 апреля соответственно.
Лазарева суббота — что это за праздник
Воскрешение Лазаря — только одно из чудес, совершенных Спасителем во время его земной жизни. Оно играет ключевую роль в библейской истории, ведь было совершено публично, из-за чего слава об Иисусе разнеслась по всей округе. Именно потому в Иерусалиме Царя встречали со всеми почестями, устилая дорогу пальмовыми ветвями. И, вероятнее всего, именно по этой причине в того, кого люди именовали Царем, полетела волна ненависти и презрения после его «свержения», то есть после предательства Иудой и казни на Кресте.
Церковные учения говорят о том, что Воскрешение Лазаря было как бы показательным для верующих. Событие дало понять, что воскрешение человека из мертвых по воле Божьей возможно. Праздник готовит христиан к самому главному церковному празднику в году — Светлому Воскресенью.
Что можно делать в Лазареву субботу
Лазарева суббота предшествует еще одному большому церковному празднику — Вербному воскресенью. На предстоящих выходных постящимся верующим в честь торжеств разрешены некоторые послабления — можно вкушать горячую пищу с растительным маслом, готовить рыбные блюда и пить красное вино в умеренных количествах.
В Лазареву субботу важно закончить все домашние дела, чтобы в Вербное Воскресенье вдоволь отдохнуть, ведь делать ничего нельзя в этот праздник.
Уже к субботе в доме необходимо иметь вербу, которую после в Воскресенье святят в церкви. Веточки дерева символизируют пальмовые ветви, которыми встречали Иисуса в Иерусалиме.
Считается, что в Лазареву субботу необходимо посетить храм и помолиться о здравии близких. Усопших на кладбищах в этот день не посещают — праздник символизирует победу жизни над смертью.
Источник: therussiantimes.com