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Только два обязательных предмета сдадут 9-классники из-за COVID-19 в России

16:15 10.04.2020 Фото: pixabay.com
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При этом вопрос отмены Единого государственного экзамена не рассматривается. Не исключено, что сроки проведения экзаменов могут корректироваться и сдвигаться ближе к осени.

Только два обязательных предмета сдадут 9 классники из за COVID 19 в России
Музаев не исключил, что сроки проведения экзаменов могут корректироваться и сдвигаться ближе к осени

Из-за сложившейся ситуации в связи со вспышкой коронавирусной инфекции девятиклассники будут сдавать ОГЭ только по обязательным предметам. Об этом сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, соответствующая рекомендация уже направлена во все регионы страны.

Он также добавил, что на данный момент федеральные власти не рассматривают вопрос отмены Единого государственного экзамена, так как альтернативы ЕГЭ не существует. В то же время Музаев не исключил, что сроки проведения экзаменов могут корректироваться и сдвигаться ближе к осени. Не рассматривается вопрос и о дистанционной сдаче ЕГЭ, так как технологически система к этому не готова.

Источник: tvzvezda.ru

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