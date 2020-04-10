Спят на ветках: Ушла жить в лес из-за COVID-19 многодетная семья на Урале

Они взяли с собой набор продуктов, сотовый телефон и собирались периодически возвращаться в поселок за едой. Семья в течение суток находилась в лесу, дети спали на ветках под открытым небом, питались продуктами, которые взяли с собой.

Они взяли с собой набор продуктов, сотовый телефон и собирались периодически возвращаться в поселок за едой

Многодетная семья ушла жить в лес в Артемовском районе Свердловской области, чтобы защитить себя от заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По информации ведомства, в полицию поселка Буланаш обратилась женщина, которая рассказала, что ее брат с супругой и тремя детьми десяти, восьми и четырех лет сутки назад ушли в лес и не выходят на связь. Сотрудники полиции нашли пропавших в ближайшем лесу к поселку Красногвардейский, где проживала семья.

Глава семьи сообщил, что с семьей ушел в лес с целью спастись от коронавируса. Они взяли с собой набор продуктов, сотовый телефон и собирались периодически возвращаться в поселок за едой. «Семья в течение суток находилась в лесу, дети спали на ветках под открытым небом, питались продуктами, которые взяли с собой», — говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, медработники осмотрели детей, общее состояние у них удовлетворительное, у одного нашли клеща. Детей отправили в центр социальной помощи Артемовского района. На родителей завели административное дело.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,35 миллиона случаев заражения, свыше 79,2 тысячи человек скончались.

Источник: РИА Новости