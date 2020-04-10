Спят на ветках: Ушла жить в лес из-за COVID-19 многодетная семья на Урале

Многодетная семья ушла жить в лес в Артемовском районе Свердловской области, чтобы защитить себя от заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
По информации ведомства, в полицию поселка Буланаш обратилась женщина, которая рассказала, что ее брат с супругой и тремя детьми десяти, восьми и четырех лет сутки назад ушли в лес и не выходят на связь. Сотрудники полиции нашли пропавших в ближайшем лесу к поселку Красногвардейский, где проживала семья.
Глава семьи сообщил, что с семьей ушел в лес с целью спастись от коронавируса. Они взяли с собой набор продуктов, сотовый телефон и собирались периодически возвращаться в поселок за едой. «Семья в течение суток находилась в лесу, дети спали на ветках под открытым небом, питались продуктами, которые взяли с собой», — говорится в сообщении.
Как уточнили в полиции, медработники осмотрели детей, общее состояние у них удовлетворительное, у одного нашли клеща. Детей отправили в центр социальной помощи Артемовского района. На родителей завели административное дело.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,35 миллиона случаев заражения, свыше 79,2 тысячи человек скончались.
Источник: РИА Новости
Президент Владимир Путин, несмотря на массовые протесты родителей и Церкви, подписал антисемейный закон об уголовной ответственности родителей за воспитательное наказание детей. Тем самым в нашей стране де-юре введена ювенальная юстиция западного образца—которую сам Владимир Путин три года назад назвал угрозой национальной безопасности и пообещал, что в России ее не будет.
Где вы, ювенальщики, почему у вас дети в лесу на ветках спят?!
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