Ломбардам и тотализаторам не помогут выжить в COVID-19

Это следует из правил предоставления субсидий из федерального бюджета регионам на оказание неотложных мер по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях эпидемии коронавируса.

Исключение — кредитные и страховые компании, инвестфонды, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, игорный бизнес, нерезиденты РФ, участники соглашений о разделе продукции

Участники игорного бизнеса, ломбарды, страховые и кредитные компании, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) не смогут получить помощь от региональных микрофинансовых организаций и гарантийных фондов. Это следует из правил предоставления субсидий из федерального бюджета регионам на оказание неотложных мер по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях эпидемии коронавируса. Правила утверждены постановлением Правительства, которое вступает в силу 10 апреля.

Механизм помощи такой: регионы получат из федерального центра субсидии на развитие региональных фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов и фондов поручительств), а также на развитие государственных микрофинансовых организаций (МФО). Первые обеспечивают доступ МСП к кредитным ресурсам, развивают систему поручительств, вторые — это компании, в которых региональные власти выступают одним из учредителей и которые дают микрозаймы субъектам МСП. Если в регионе нет таких организаций, то субсидию ему не дадут.

Эти организации также должны соответствовать трём правилам. Одно общее: срок рассмотрения заявок от предпринимателей на получение поручительства или микрозайма не должен превышать одного дня. Кроме того, в гарантийных фондах максимальная ставка вознаграждения не может быть выше 0,5%, максимальный срок предоставления гарантии — до трёх лет. В государственных МФО максимальная ставка не должна превышать ключевую ставку Центробанка, срок предоставления микрозайма — до двух лет.



Поддержку по такому механизму можно будет оказывать всем предприятиям в регионе, которые подпадают под критерии закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». Исключение — кредитные и страховые компании, инвестфонды, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, игорный бизнес, нерезиденты РФ, участники соглашений о разделе продукции. Кроме того, поддержку не получат производители подакцизных товаров (кроме производителей средств дезинфекции и лекарств) и компании по добыче и продаже полезных ископаемых (кроме стройматериалов вроде песка, щебня, глины и пр.).Предоставление поддержки возможно даже в случае, если предприятие имеет задолженность перед бюджетами РФ, установлено в документе.

Источник: pnp.ru