Человечество увидело черную дыру на фото 10 апреля

76 лет назад (1944) в ходе Великой Отечественной войны от немецко- фашистских войск была освобождена Одесса.

76 лет назад (1944) в ходе Великой Отечественной войны от немецко- фашистских войск была освобождена Одесса

Международный день Движения Сопротивления.

Этот день посвящен всем тем, кто боролся с фашизмом на оккупированных территориях во времена Второй мировой войны.

Наибольший размах Движение Сопротивления приобрело в СССР, Италии, Польше, Франции, Югославии, Болгарии и ряде других стран. Только на оккупированной территории Советского Союза действовали свыше 6 тысяч партизанских отрядов, численность которых составляла около 1 миллион человек.

39 лет назад (1981) в Москве на Проспекте Мира открылся Мемориальный музей космонавтики.

Идея создания музея в основании монумента «Покорителям космоса» принадлежала Сергею Королёву.

На сегодняшний день коллекция музея насчитывает около 100 тысяч единиц хранения. Это образцы ракетно-космической техники, документы, предметы декоративно-прикладного искусства, коллекции живописи и графики и др.

76 лет назад (1944) в ходе Великой Отечественной войны от немецко- фашистских войск была освобождена Одесса.

Город был оккупирован 16 октября 1941 года. Во время оккупации, которая продолжалась почти два с половиной года (907 дней), в Одессе погибли 82 тысячи жителей, 78 тысяч человек были угнаны на принудительные работы в Германию.

10 апреля 1944 года в ходе Одесской операции войсками 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Родиона Малиновского город был освобождён. Советским войскам значительную помощь оказали партизаны и подпольщики.

За героизм и отвагу, проявленные в боях за город, 14 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 2 тысяч человек награждены орденами и медалями СССР. 27 соединениям и частям было присвоено почётное наименование «Одесских».

1 мая 1945 гола приказом Верховного Главнокомандующего Одесса была объявлена городом-героем.

215 лет назад (1805) в России при Военном министерстве был учреждён Непременный совет о военных училищах.

Двумя годами ранее была создана Временная комиссия о военных училищах, на которую было возложено составление плана организации губернских военных училищ, а также пересмотр уставов и положений кадетских корпусов. Комиссией был разработан план военного воспитания, согласно которому и был учреждён Непременный совет о военных училищах.

Совет возглавил великий князь Константин Павлович, а в его состав вошли министр народного просвещения граф Пётр Завадовский, министр военных сухопутных сил генерал от инфантерии Сергей Вязмитинов и председатель Комитета министров Николай Новосильцов.

Совет занимался созданием губернских военных училищ и преобразованием высших кадетских корпусов. В 1830 году Непременный совет о военных училищах был упразднён, а его преемником стал Совет о военно-учебных заведениях.

298 лет назад (1722) по указу Петра I в России начались систематические наблюдения за погодой.

Записи было поручено вести вице-президенту Государственной Адмиралтейств-коллегии вице-адмиралу Корнелиусу Крюйус. Первоначально наблюдения не носили научного характера, но велись постоянно и довольно подробно. Спустя два года была образована первая в России метеорологическая станция, с декабря 1725 года при Академии наук стали проводиться наблюдения при помощи барометра и термометра.

304 года назад (1716) Пётр I утвердил «Устав воинский сухопутный». Этот военно-правовой документ закрепил создание в России регулярной армии и определил порядок её деятельности.

Устав состоял из трёх частей. В первой части говорилось о структуре организации войск, вторая — была посвящена нормам государственного и уголовного права, устройству военных судов и порядке рассмотрения в них дел, а также воинской дисциплине и внутренней службе. В третьей части содержались положения о строевой службе, военному обучению и воспитанию, а также права и обязанности полковых чинов.

«Устав воинский сухопутный» без особых изменений действовал вплоть до конца XIX столетия.

Год назад (2019) был продемонстрирован первый в истории снимок черной дыры.

Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, который был запущен в 2017 году. Он объединяет радиотелескопы, находящиеся в разных точках планеты: в США, Испании, Мексике, Чили и на Южном полюсе.

На снимке изображен объект в центре галактики Messier 87, которая находится в созвездии Девы, в 55 миллионах световых лет от Земли.

Теоретическую возможность существования черной дыры описал в 1915 году немецкий физик Карл Шварцшильд, а полученный снимок стал подтверждением его теории.

10 лет назад (2010) под Смоленском потерпел крушение самолет президента Польши Леха Качиньского Ту‑154.

На борту самолета находилось 96 человек — 88 пассажиров и 8 членов экипажа. Они направлялись в Катынь, где должны были принять участие в мемориальных мероприятиях. В авиакатастрофе погибли все, в том числе Качиньский, его супруга Мария, члены польского правительства, президент Национального банка Славомир Скшыпек, начальник генерального штаба Франтишек Гонгор и около 50 депутатов Сейма.

Согласно опубликованному в 2011 году отчету Межгосударственного авиационного комитета непосредственной причиной крушения лайнера признаны ошибки пилотов.

47 лет назад (1973) фотограф-папарацци Рон Галелла проиграл судебное дело против Жаклин Онассис.

В течение 5 лет папарацци буквально не давал вдове президента США Джона Кеннеди прохода. Ему даже удалось проникнуть на тщательно охраняемый собственный остров Онассиса.

В своем иске Галелла обвинял Жаклин Кеннеди-Онассис, в том, что она при содействии ФБР организовала его незаконное преследование. Однако суд был на стороне Жаклин и фотографу было запрещено приближаться к ней ближе чем на 150 метров. Хотя папарацци и проиграл суд, он многое выиграл: его фотографии резко возросли в цене, а он сам стал знаменитым и очень востребованным.

310 лет назад (1710) в Англии вступил в силу первый в мире закон об авторском праве — «Статут королевы Анны».

Согласно закону, принятому годом ранее, авторы книг, карт и чертежей обладали правами на своё произведение на протяжении 14-ти лет, а по истечению этого срока могли продлить его один раз ещё на 14 лет.

Источник: pnp.ru