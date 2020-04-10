Когда введут систему QR-кодов для выхода на улицу в Москве?

«Если такое праздное гуляние будет продолжаться, то, однозначно, надо будет ужесточать режим самоизоляции. То есть, вводить все те непопулярные меры, о которых мы говорили: и пропуска, и QR-коды, и штрафные санкции», — сказала сенатор Инна Святенко.

Инна Святенко, которая в палате регионов представляет Москву, напомнила, что Яндекс начал отслеживать активность горожан во время эпидемии с помощью «индекса самоизоляции»

Если москвичи перестанут соблюдать режим самоизоляции и отправятся на массовые прогулки, то меры предосторожности в городе придётся ужесточать вплоть до введения пропусков для передвижения по городу. Об этом «Парламентской газете» сказала глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, комментируя выступления мэра Москвы Сергея Собянина на совещании с президентом 8 апреля.

В ходе совещания Владимира Путина с руководителями всех регионов в среду Сергей Собянин сообщил, что мэрия планирует «продолжать ограничительные меры по группам риска — пожилым людям, тем, кто вернулся из-за границы и, что сейчас очень важно, по тем, кто заболел». Также он заявил он необходимости контролировать людей, которые контактируют с гражданами из групп риска, с помощью ресурсов МВД, сотовых операторов и прочих технических средств.

Инна Святенко, которая в палате регионов представляет Москву, напомнила, что Яндекс начал отслеживать активность горожан во время эпидемии с помощью «индекса самоизоляции». Чем он выше, тем меньше людей находится на улице по сравнению с «докоронавирусным» временем.

За последние дни, когда в Москву пришла тёплая солнечная погода, индекс стал снижаться, отметила сенатор. Сегодня он составляет 2,9 балла, то есть на улицах довольно много людей, отметила сенатор.

«Если такое праздное гуляние будет продолжаться, то, однозначно, надо будет ужесточать режим самоизоляции. То есть, вводить все те непопулярные меры, о которых мы говорили: и пропуска, и QR-коды, и штрафные санкции», — сказала Инна Святенко.

Она отметила, что речь идёт именно о ситуациях, когда люди выходят на улицу без повода. При этом, заверила сенатор, власти не ставят перед собой задачу жёстко штрафовать все предприятия, которые хотят продолжать работать ради сохранения своего бизнеса и готовы соблюдать все меры профилактики.

Источник: pnp.ru