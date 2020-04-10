Закончат ли досрочно школу ученики 1-8 классов в Бердске, станет известно 13 апреля

Скоро станет известно, когда начнутся летние каникулы

Министерство просвещения разрешило регионам при необходимости завершить учебный год для учащихся 1-8 классов досрочно и перенести на следующий год часть учебных программ.

Как рассказала «Курьер. Среда .Бердск» сегодня, 10 апреля, директор управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова, когда закончат учиться школьники в Бердске, станет известно после 13 апреля.

Напомним, в России объявлены нерабочие дни до 30 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции. Именно поэтому все школьники переведены на дистанционное обучение с 6 апреля.