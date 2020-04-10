Серьезные испытания ждут Москву из-за коронавируса, заявил Сергей Собянин

— Как я уже сказал, во-первых, мы поддерживаем максимальное количество рабочих мест, правда, мы настаиваем на том, чтобы значительная их часть была переведена в дистанционный режим, но тем не менее чтобы люди работали. Это первое. Второе, когда мы принимали первые меры ограничения, связанные с ограничением передвижения 65 плюс, для работающих, для тех, кто приехал из-за границы, их родственникам, мы дали возможность и оформили в электронном виде, в упрощенном порядке, больничные листы, то есть перевели на больничные. Это такая серьезная помощь. Затем мы на этот период освободили жителей от платы за капитальный ремонт, затем мы сказали, что никаких пени, штрафов за просрочку платежей коммунальным предприятиям. По сути дела, отсрочили платежи. Затем, когда мы говорили москвичам старшего поколения, что мы переводим их на домашний режим, выплатили четыре тысячи рублей единовременного пособия.

Президентом было принято решение об упрощенном порядке выплаты пособий по безработице, это одно из самых главных, фундаментальных решений. Предприятие насколько может, оно поддерживает людей, это очень важно, я благодарен бизнесменам, большинство из них так и делает. Но часть уже не справляется с этой нагрузкой и вынуждены увольнять работников. Кто их поддержит? В этой ситуации никто, кроме нас. Вот тут наша главная роль, поэтому президентом было принято решение об установлении по МРОТу минимальных выплат. Раньше могли и полторы тысячи платить, и пять, и шесть, в зависимости от предыдущей зарплаты. Сейчас всем МРОТ 12 тысяч 130, по-моему, рублей. Мы, понимая, что в Москве все-таки уровень жизни дороже, установили эту планку в 19 с половиной тысяч и тоже сделали в упрощенном порядке. И уже сегодня пяти тысячам человек придет это пособие. Им не надо ходить в центр занятости, не надо таскать кучу документов, не надо оправдываться, не надо ходить два раза пытаться трудоустроиться, ничего этого не надо сегодня. Ты по скану пересылаешь копию паспорта, копию трудовой книжки, где отмечено, что ты уволен в этот период времени, и все. И тебе дальше там справка 2НДФЛ, но это можно позднее сдавать, но уже с этого периода, когда ты сдал эти два документа, тебя зафиксировали и в течение двух дней проверили, начинаются выплаты. Раньше этот минимальный срок был 10 дней, стандартный срок 20 дней. Сегодня мы делаем это за два дня практически в автоматическом режиме, так как сказал президент.