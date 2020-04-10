Снял видео и прислал его в «Курьер. Среда. Бердск» фотограф и видеооператор из Бердска Алексей Юша сегодня, 10 апреля.
Видео предоставил Алексей Юша
Видео заваленной мусором ул. Красная Сибирь выложил в Сеть фотограф Алексей Юша из Бердска
Снял видео и прислал его в «Курьер. Среда. Бердск» фотограф и видеооператор из Бердска Алексей Юша сегодня, 10 апреля.
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От редакции
Убираете мусор за собой?
Аноним, 10 апреля 2020 18:42
Мы с семьей и соседями всегда убираем придомовую территорию во время субботника. Сейчас субботник не известно когда разрешат. Хочется попиариться на грязе и мусоре в период самоизоляции? Далеко не хайпово. Смени тему юша
Аноним, 10 апреля 2020 18:45
Этот мусор могло раздуть ветром из-за не вовремя убранных урн. Вот когда юша видео будет присылать как граждане умышленно мусорят это другое дело. А так чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала
MaG, 10 апреля 2020 18:47
да это по любому собаки нагадили...собаки же всегда бутылками пакетами гадят... есть такая порода собак на двух ногах... а чуть глубже в малосемейки Рогачева 16 живет какая то самка собаки так она бытовым мусором прям полными пакетами гадит и под деревья складывает...
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