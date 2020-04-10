Налетай на подержанное! Подешевели подержанные авто в России

Renault Logan подорожал за последний год на 18%, Mitsubishi Outlander – на 15%, Toyota RAV4 – на 12%, Kia Rio – на 7%

В то время как новые автомобили в России продолжают дорожать, подержанные, наоборот, становятся доступнее. К такому выводу пришли аналитики портала Drom.ru, изучив базу из более чем миллиона объявлений и сравнив цены в первом квартале 2020 года с аналогичным периодом годичной давности, пишут Автоновости.

Говоря о новых машинах, исследователи отметили, что тот же Renault Logan подорожал за последний год на 18%, Mitsubishi Outlander – на 15%, Toyota RAV4 – на 12%, Kia Rio – на 7%, а Skoda Octavia – на 6%. При этом за последние полтора месяца стоимость автомобилей 2019 года выпуска ощутимо снизилась. В среднем их продают со скидкой 203 тысячи рублей к первоначальной цене.

Средняя цена подержанных автомобилей на последней неделе марта, напротив, начала снижаться. Как сообщают «Автоновости дня», ходовые Toyota Corolla и Ford Focus подешевели в среднем на 3% и 4,5% соответственно, а среди отечественных машин больше всего в цене просели «Лада Самара» (-7%), «Лада Калина» и «Лада Приора» (по 5%). Не подхватили общую тенденцию подорожавшие Toyota RAV4 (+7%), Toyota Land Cruiser Prado (+3%) и Mitsubishi Pajero (+2%).