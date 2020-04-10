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75 дней до Победы: может быть, сумеешь где-то променять корову

17:23 10.04.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Геннадий Потапов пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: может быть, сумеешь где то променять корову
Фронтовик пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: может быть, сумеешь где то променять корову

75 дней до Победы: может быть, сумеешь где-то променять корову75 дней до Победы: жизнь здесь очень недорогая, люди живут против Сибири – в раюЕщё 42 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

1943г 19 декабря
Привет с фронта.

Здравствуйте, добрый день дорогие мои.
Милая жена Шура и милые детки мои Боря, Миша, Галя с приветом к вам ваш родной муж Шура, а детям родной папа. Как будто бы я сейчас чувствую, что вы со мной. Ваши карточки когда получил, как будто вы ко мне приехали.

Но с меня карточку вам негде взять. Пока жив здоров. Может быть, и встретимся, а пока Шура обо мне не думай, не горюй. Бдет легче для тебя, и мне будет легче.

Скоро победим врага проклятого. Кто будет жив, вернемся все домой. Ну пока, Шура, как-нибудь переживем сейчас забот много.
Мое здоровье пока хорошее, так что другой раз бывает аппетит. Посматриваю на маленьких, на толстеньких, как ты очень много здесь девок. Все почти ростом небольшие, ну толстые. Живется им здесь хорошо, потому что все же их меньше, чем нашего брата,конечно, они и посмотрят на нашего брата, но а мы на них поглядываем. Пока Шура, до свидания. Не плач и не горюй. Будем живы, увидимся. Передавай привет Григорию Ивановиу. Какова у вас зима? У нас пока нету. То застынет, то растает, снегу нету.

Пиши Шура, как питаетесь. Как насчет хлеба, сколько получаете. Может быть, сумеешь где-то променять корову, чтобы давала молока. Побольше было бы вам, полегче, а то, наверно, самим не приходится есть. Меняйте на хлеб, Шура. Не мори сама себя, а также ребят. Как можно питайся лучше, но в общем сама знаешь. Есть надо и носить тоже надо. Что сможешь, перешивай мое, не ходи раздетой и разутой.

75 дней до Победы: может быть, сумеешь где то променять корову

Фронтовик шлет весточку с фронта

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