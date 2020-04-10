10.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Авто / Общество

Автошкола для школьников: как законно сесть за руль до 18 лет

16:21 10.04.2020, Евгений Никитин Фото: www.pexels.com
0

Отправляя своего ребенку в автошколу, каждый родитель может быть уверен, что школьник получит все необходимые практические знания и информацию о техническом устройстве автомобиля.

Автошкола для школьников: как законно сесть за руль до 18 лет
Для мальчиков станет интересным изучить механические детали автомобиля и каким образом работает транспортное средство

Использование личных транспортных средств в современном мире перестало быть чем-то удивительным. Множество российских граждан приобретают автомобиль в собственность для того, чтобы минимизировать траты на дорогу до работы или отправиться в путешествие с семьей в любой день.

Не удивительно, что при наблюдении за взрослыми, дети и подростки также стремятся получить права с наступлением совершеннолетия. Чтобы подготовить подрастающее поколение и дать максимальное количество информации, в Бердске были открыты автошколы со специальными программами для школьников.

Что это такое

На территории РФ в последние годы все чаще встает вопрос о воспитании подрастающего поколения и обучения правилам ПДД. Это связано с тем, что за школьной партой дети получают недостаточное количество информации по данной теме. Соответственно не каждый подросток получает даже тривиальные знания о том, как правильно переходить улицу.
Отправляя своего ребенку в автошколу, каждый родитель может быть уверен, что школьник получит все необходимые практические знания и информацию о техническом устройстве автомобиля. Как результат, ребенок станет более внимательным на улице, узнает какие правила ПДД должен соблюдать и насколько опасным может быть их нарушение.
Для мальчиков станет интересным изучить механические детали автомобиля и каким образом работает транспортное средство. Формируя правильное поведение, ребенок сможет обеспечить для себя безопасность самостоятельно без помощи родительского контроля.
Если ребенок с малых лет интересуется устройством автомобилей, посещение автошколы станет для него самым настоящим увлекательным хобби. Некоторые дети в результате начинают посещать дополнительные кружки по техническому моделированию, заниматься автоспортом. В Бердске также можно найти совмещенные школы, где одновременно ребенок изучает правила ПДД и может на практике заниматься спортивными мероприятиями.

Программа обучения для школьников различного возраста

Весь общеобразовательный процесс можно поделить на прохождение нескольких этапов:
• Теоретическая подготовка, где школьники знакомятся со всеми правилами ПДД, изучают азы безопасности и поведения на дорогах, трассах, как должно взаимодействовать пешеход и водитель. Кроме того, учителя предлагают прохождение ознакомительного курса об устройстве транспортных средств (автомобиля, мотоцикла). Что касается практического плана на первом этапе, то здесь даются знания об управляющей системе, как производится посадка водителя, каким образом правильно тормозить или трогаться, что такое заезд в бокс, прохождение змейки в условиях, приближенных к реальным городским.
• Изучение механических узлов с теоретической точки зрения. Как правильно осуществлять вождение автомобилем в нестандартных условиях, какие основные узлы в ней расположены. Для тех, кто принимает решение заниматься автоспортом, специалисты рассказывают об основных правилах поведения, как подготавливают к заезду штурманов, какое внешнее воздействие испытывает спортивный автомобиль, какие силы необходимо учитывать в процессе гонки. Что такое занос и какую роль он может сыграть в безопасности водителя.
• Практические занятия. Школьник узнает, как правильно садиться в авто, какие существуют отличительные особенности, знакомятся с техникой безопасности, изучают, как правильно делать повороты и правильный выход из них.
Практическая часть предполагает ознакомление с работой рулевого колеса, как правильно тормозить при использовании различных видов покрытия, можно ли осуществлять вывод автомобиля из заноса, какие особенности существуют у переднего и заднего приводов, каким образом работает КПП, как происходит распределение нагрузки по осям.

Используя специальные закрытые площадки, школьник обретает понимание основных принципов управления автомобилем. К тому же, если подросток уже достиг возраста 16 лет, он может сразу же сдать экзамены ГИБДД и в 18 лет просто получить свои права.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Во сколько лет вы получили права?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почти 2,8 млн человек живут в Новосибирской области на 1 января 2020 года
16:40 10-04-2020
Почти 2,8 млн человек живут в Новосибирской области на 1 января 2020 года
Какие лунные дни календаря в апреле 2020 способны убить рассаду? Узнай, когда стоит отказаться от любых действии с посадками
16:39 10-04-2020
Какие лунные дни календаря в апреле 2020 способны убить рассаду? Узнай, когда стоит отказаться от любых действии с посадками
Как скрыть лишние килограммы? 8 вещей для утонченного силуэта
16:32 10-04-2020
Как скрыть лишние килограммы? 8 вещей для утонченного силуэта
Не ходите к кустарям: близость к дому СТО не гарантирует качественный ремонт
16:31 10-04-2020
Не ходите к кустарям: близость к дому СТО не гарантирует качественный ремонт
БердскВырезали печень умирающему и пересадили другому: 24 жителям спасло жизнь посмертное донорство в регионе и Бердске
16:30 10-04-2020
Вырезали печень умирающему и пересадили другому: 24 жителям спасло жизнь посмертное донорство в регионе и Бердске
Как правильно выбрать запчасти для авто
16:26 10-04-2020
Как правильно выбрать запчасти для авто
Марина Кравец из Comedy Club впервые стала мамой
16:25 10-04-2020
Марина Кравец из Comedy Club впервые стала мамой
Автошкола для школьников: как законно сесть за руль до 18 лет
16:21 10-04-2020
Автошкола для школьников: как законно сесть за руль до 18 лет
Секс на первом свидании: Несколько простых советов для мужчин
16:20 10-04-2020
Секс на первом свидании: Несколько простых советов для мужчин
Налетай на подержанное! Подешевели подержанные авто в России
16:17 10-04-2020
Налетай на подержанное! Подешевели подержанные авто в России