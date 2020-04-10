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Красота / Общество

Как скрыть лишние килограммы? 8 вещей для утонченного силуэта

16:32 10.04.2020 Фото: pxhere.com
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Баска способна подчеркнуть все изгибы тела и сделать фигуру стройной, женственной и выразительной. В частности, этот элемент в одежде зрительно сужает талию, прячет живот и отвлекает внимание от полных бедер.

Как скрыть лишние килограммы? 8 вещей для утонченного силуэта
Многие девушки предпочитают пуховики и объемные куртки, не обращая внимания на то, что эта верхняя одежда полнит фигуру

Не каждую девушку природа одаривает идеальными параметрами, которые приняты на сегодня, а именно 90-60-90. Но если вы далеко не «Дюймовочка» – не стоит из-за этого расстраиваться, вашу полноту помогут скрыть некоторые элементы одежды и создать утонченный силуэт вашей фигуры. Какие именно? Читайте ниже.

Пальто-халат вместо пуховика

Многие девушки предпочитают пуховики и объемные куртки, не обращая внимания на то, что эта верхняя одежда полнит фигуру. В тандеме с уггами или сапогами без каблука такая одежда создает очень милый женский образ, но только в том случае, если женщина худенькая. Полных женщин такие куртки и пуховики визуально превращают в «колобка».

Дизайнеры предлагают полным девушкам отказаться от такой верхней одежды в пользу аккуратных пальто, подпоясав его обычным кожаным ремнем, контрастным по цвету. Получится неотразимый женский образ с оригинальной изюминкой.

Вещи оверсайз в комплекте с ремнем

Если в вашем шкафу много вещей оверсайз, но вы замечаете, что выглядите в них не хрупко и нежно, а объемно, не торопитесь избавляться от одежды. Попробуйте надевать ее в комплекте с кожаным ремнем. Подчеркивать талию при помощи такого аксессуара – модный и актуальный прием, который многие дизайнеры сегодня используют для одежды типа оверсайз. Этот элемент декора визуально сузит вашу талию и сделает фигуру изящнее. Ремни можно менять хоть каждый день. А если нет желания подпоясываться ремнем каждый день – используйте вместо него поясную сумку.

Высокая посадка

Для девушек с лишними килограммами в области талии настоящей находкой станет одежда с высокой посадкой. Брюки, джинсы и юбки таких моделей выполняют сразу несколько функций: они делают бедра и ягодицы более подтянутыми и соблазнительными, а заодно убирают живот. Для большего эффекта обязательно заправляйте верх под брюки. Дополнит образ обувь на каблуке – мужчины сразу же обратят внимание на такую красотку.

Теплые платья с широким ремнем

Если вы носите теплые платья миди и макси, которые, кстати, популярны ранней весной 2020 года, то не забудьте подчеркнуть их широким ремнем. При выборе одежды делайте акцент на свободных моделях, изготовленных из натуральных тканей, подпоясав их широким ремнем. Талия будет казаться тоньше, чем она есть на самом деле.

Платья на запах

Платья на запах (ударение на втором «а») удобно носить, когда на улице уже не холодно, но и не совсем тепло. Сбрасываем зимнюю одежду и облачаемся в теплое платье на запах. Вариантов таких нарядов может быть несколько: например, это может быть повседневная модель, или вечерняя. Можно комбинировать такие платья с теплыми вещами и колготами в тон, чтобы не продрогнуть.

Юбка плюс кожаная рубашка

Новинкой в весенней моде 2020 года является кожаная рубашка. Ее можно носить в тандеме с юбкой или брюками, дополнив широким ремнем. А вообще кожаная рубашка сочетается с чем угодно. Например, особенно помпезно она будет выглядеть на фоне плиссированной юбки.

Юбка А-силуэта

Каждая девушка наверняка имеет в своем гардеробе юбку А-силуэта. Такая модель одежды за счет своего кроя прекрасно скрывает бедра и делает талию более стройной и выразительной, к чему мы, собственно, и стремимся. Отдавать предпочтение надобно моделям с посадкой строго на талии, а книзу юбка должна быть расклешенной.

Одежда с баской

Важным элементом декора в женской одежде на сегодняшний день является баска (элемент одежды, который пришивается сверху). Баска способна подчеркнуть все изгибы тела и сделать фигуру стройной, женственной и выразительной. В частности, этот элемент в одежде зрительно сужает талию, прячет живот и отвлекает внимание от полных бедер. При этом неважно, к какому предмету гардероба пришивается баска: к платью или к юбке – любой вариант будет удачным.

Источник: rsute.ru

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