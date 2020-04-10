Марина Кравец из Comedy Club впервые стала мамой

«Мы ждали этого несколько в другую дату, но кое-кто решил все за нас. Рано утром пришлось быстро одеться и поехать на обследование на всякий случай. Ехали на полчаса, поэтому собранная для роддома сумка с вещами осталась дома, — написала Кравец. — В итоге мы стали родителями чудесной девочки».