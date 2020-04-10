Марина Кравец из Comedy Club впервые стала мамой

Российская теле- и радиоведущая и участница шоу Comedy Club Марина Кравец опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила, что она и ее муж Аркадий Водахов впервые стали родителями.
«Мы ждали этого несколько в другую дату, но кое-кто решил все за нас. Рано утром пришлось быстро одеться и поехать на обследование на всякий случай. Ехали на полчаса, поэтому собранная для роддома сумка с вещами осталась дома, — написала Кравец. — В итоге мы стали родителями чудесной девочки».
Роды прошли в одной из московских клиник. По словам ведущей, она и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо.
Пользователи, а также друзья и коллеги уже оставляют поздравления в Сети.
«Поздравляю», — написал Михаил Галустян.
«Мариночка, солнышко, поздравляю! Вот оно — счастье. Будьте все здоровы», — прокомментировала певица Валерия.
«Какая хорошая новость. Поздравляю», — поддержала Светлана Бондарчук.
«Здоровья и любви малышке!» — присоединилась к поздравлениям актриса Наталья Рудова.
Источник: РИА Новости