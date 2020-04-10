Как правильно выбрать запчасти для авто

Порой бывает сложно найти именно ту запчасть, которая должна идти на авто по техническому паспорту

Автомобиль уже не является предметом роскоши, это удобное и комфортное средство передвижения. Но, как и любое другое имущество, машину также необходимо поддерживать в исправном состоянии, чтобы срок ее службы был дольше.

Выбор производителя

На данный момент, в нашей стране широко распространены различные сети магазинов, занимающихся продажей комплектующих деталей для автомобилей. Это могут быть как классические стационарные магазины, авторазборы, так и интернет – магазины. Широкий ассортимент предлагаемых товаров может вогнать в ступор даже очень опытного автолюбителя. Именно поэтому, первым шагом в выборе запчастей, должно являться сужение круга поиска до определенных производителей. Другими словами, необходимо определиться, будет ли запчасть оригинальной или качественным аналогом другой фирмы.



Порой бывает сложно найти именно ту запчасть, которая должна идти на авто по техническому паспорту. Либо долгая доставка, либо более высокая стоимость, подталкивают людей к приобретению аналога запчасти. Сейчас, проверенные производители соблюдают необходимые требования по производству запчастей, поэтому аналогичные запчасти практически не уступают по качеству оригинальным. При всем этом, их стоимость зачастую в два, а то и три раза дешевле. А чтобы быть уверенным в своем выборе, перед покупкой стоит проконсультироваться у специалистов, почитать отзывы экспертов и других автовладельцев.К отдельной категории можно отнести контрактные запчасти или б/у запчасти. Обычно они попадают на прилавки с автомобилей, на которых уже нельзя ездить, но какие-то детали остаются еще более – менее целыми. Они могут быть как из стран Европы (в среднем их износ составляет около 45-55%), так и с территории России (70-80%). Цена на такие детали обычно значительно ниже, чем на новые запчасти, но риски, что деталь прослужит не долго, соответственно выше.

Ценовой диапазон

Цена товара сейчас является наиболее значимым вопросом практически для любого человека. Но стоит сразу сказать, что выбирать самую дешевую запчасть не стоит. Ее качество, наверняка, будет намного хуже, по сравнению с другими. Наиболее приемлемым вариантом должен быть средний ценовой диапазон. Т.е. стоимость запчасти не должна сильно выходить за ее среднее значение в вашем регионе проживания. Но если финансовое состояние позволяет потратить большую сумму, то можно рассмотреть и более дорогие оригинальные запчасти для своего автомобиля.

Где ремонтировать

Выбор места для ремонта очень важен. Многие владельцы машин, предпочитают заниматься ремонтом самостоятельно, особенно представители старой школы, выросшие на отечественных автомобилях. Но зарубежные иномарки требуют более технологичного подхода, поскольку современные модели оснащены сложными конструкциями и узлами. С помощью отвертки и молотка не всегда можно отремонтировать ту или иную деталь. Необходимо качественное оснащение гаража, специальное оборудование и как минимум подъемник для большего удобства. Именно поэтому, проще всего обратиться к специалистам, в проверенную мастерскую или станцию технического обслуживания. Дополнительной страховкой будет служить гарантия от исполнителей, которой можно будет воспользоваться, если что-то будет сделано не правильно.

Выбирать СТО необходимо с умом, поскольку дилетантов в данном ремесле развелось много, зачастую они прикрываются красивыми баннерами и завлекающими акциями. Лучше всего, в выборе специалистов, стоит воспользоваться старым проверенным способом – «сарафанное радио». Никто другой, кроме вашего знакомого, с чистым сердцем, без лукавства, не даст характеристику мастерской, в которую он обращался. А для подтверждения информации можно также почитать отзывы в Интернете.

На сегодняшний день найти необходимую деталь не составляет особого труда. Достаточно только более детально изучить все возможные варианты и выбрать самый подходящий. Главным же критерием в выборе детали будет являться именно страна и фирма производства. И, конечно же, в рамках разумного, необходимо сохранять баланс по цене – качеству товара.