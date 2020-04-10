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Авто / Общество

Развал-схождение: важная процедура для вашего авто и вашей безопасности

17:00 10.04.2020 Фото: www.pexels.com
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Нарушение развал-схождения происходит постепенно, из-за нагрузок на ходовую часть, поскольку упругие части автомобиля имеют свойство прогибаться.

Развал схождение: важная процедура для вашего авто и вашей безопасности
Частый износ автопокрышек, плохая маневренность и управляемость авто, увод машины в сторону являются самыми частыми причинами, по которым автовладельцы приезжают делать процедуру развал-схождение на СТО

Любой параметр ходовой части автомобиля, который находится в неисправном состоянии, влияет на поведение машины на дороге. Появляются проблемы при поворотах, разгоне и торможении. В таких случаях одним из методов решения может послужить регулировка колес. Для обеспечения максимального сцепления автомобиля с дорожным покрытием, необходимо чтобы колеса были установлены в определенном положении и под правильным углом относительно друг друга.

Если смотреть на автомобиль в горизонтальной плоскости, то вид сверху на параллельность колес относительно друг к другу и будет называться схождением. При положительном схождении колеса всегда как бы направлены друг на друга, а вот при отрицательном все ровно наоборот, колеса смотрят в разные стороны. Это наиболее важный параметр подвески, который влияет на безопасность, маневренность и управляемость транспортного средства.
Развал автомобиля производится из таких же соображений. Перпендикулярное положение колес транспортного средства по отношению к дороге являются основой. Если колесо вращается под углом, то сцепление поверхности колеса с дорогой уменьшается, что приводит к увеличению вероятности неисправного управления транспортом, заносов, отсутствию прямолинейного движения. При поворотах, развал также сохраняет колеса в вертикальном положении, поскольку он направлен в противоположную сторону от крена автомобиля.

Процедура развал–схождения выполняет ряд важных функций:

1. Уменьшение вибраций на руль, которые передаются на руль. Грамотно выполненная установка поглощает все вибрации, благодаря упругости шин;
2. Значительное увеличение площади сцепления колеса с дорожным покрытием и общей устойчивости на поворотах при движении автотранспорта;
3. Наиболее комфортное управление автомобилем и наименьший износ протектора колес.
Частый износ автопокрышек, плохая маневренность и управляемость авто, увод машины в сторону являются самыми частыми причинами, по которым автовладельцы приезжают делать процедуру развал-схождение на СТО.

Нарушение развал-схождения происходит постепенно, из-за нагрузок на ходовую часть, поскольку упругие части автомобиля имеют свойство прогибаться. Отсюда происходит смещение тяг и рычагов машины, что приводит к изменению положения колеса по отношению к кузову и дорожному покрытию. Выставление углов наклона колес необходимо делать как на переднеприводных автомобилях, так и на авто с задним приводом.

Некоторые советы о своевременности данной процедуры:

— производить развал схождение для отечественных авто рекомендуется каждые 10-15 тысяч километров, а для иностранных каждые 30-35 тысяч километров;
— при замене шин, и неравномерном износе покрытия;
— в случае, когда машина виляет и отклоняется от прямолинейного движения;

— при деформировании дисков, литья, подвески автомобиля;
— при замене ходовой части машины.

Для правильного проведения процедуры развал – схождения должны соблюдаться следующие условия: абсолютно идентичные диски и покрышки, как по размеру, так и по модели производителя; равномерность давления в колесах; отсутствие дополнительного груза в кузове автомобиля. Перед самим развал – схождением необходимо провести диагностику ходовой части транспорта, и в случае неисправностей, произвести ремонт изношенных деталей. Устраняются подвижности рулевого управления, устраняются повреждения тяг и рычагов, осматриваются амортизаторы.
Стоит отметить положительное влияние развал – схождения. После регулирования углов колес автомобиль становится более маневренным, легким в управлении, лучше держит дорогу, а также происходит более экономичный расход топлива. Своевременно совершенная данная процедура уменьшает нагрузку на ходовую часть машины, что сокращает финансовые расходы, а это не может не радовать автовладельца. Так же это ваша личная безопасность, а это превыше всего, поэтому не стоит игнорировать процедуру развал – схождения.

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