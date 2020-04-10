Макияж для классного селфи: Smoky Eyes, яркие губы, нюд

В сочетании с простыми look-ами и романтичными укладками селфи с нюдом получаются особенно нежными и передающими ощущение женственности

Макияж в стиле Smoky Eyes считается одним из наиболее распространенных как среди любительниц консервативных мейков, так и фанаток экспериментального внешнего вида

В связи с карантинными мероприятиями многим приходится ограничить передвижения по улице. Но вместо того чтобы скучать дома в четырех стенах, стоит улучшить свои навыки в макияже. И наловчиться пользоваться самыми эффектными техниками для создания безупречного мейка для идеальных «инстаграмных» селфи.

Сногсшибательная техника макияжа, которая создана для селфи

Макияж в стиле Smoky Eyes считается одним из наиболее распространенных как среди любительниц консервативных мейков, так и фанаток экспериментального внешнего вида. Все дело в том, что эта техника не ограничивается исключительно шаблонным серым цветом с соответствующими оттенками. Указанный вариант является стандартом в мире визажистов, но с приходом тепла многие барышни отказываются от него в пользу более светлой палитры.

Так, например, «смоки» в шоколадной гамме тоже пользуются спросом. А некоторым девушка стандартный вариант вообще не подходит. Не повезло в этом случае обладательницам русых волос и зеленых глаз. Им визажисты настоятельно рекомендуют использовать зеленую гамму теней для прорисовки, либо поискать какие-то подходящие решения из коричнево-бежевой.

На селфи хорошо исполненные «смоки айс» смотрятся притягательно. И если девушка до начала карантина никак не могла подружиться с такой техникой, то самое время начать учиться. Ведь по завершению самоизоляции можно будет сразить окружающих наповал своими навыками. А во время карантина наделать множество селфи для социальных сетей, хвастаясь удачным макияжем.

Специалисты из бьюти-индустрии рекомендуют в этом сезоне делать ставки на темно-сиреневый или темно-синий в качестве базы. Главное правило сезона 2020 года – чтобы цвет теней и радужки не совпадал. Только так получится сыграть на контрасте, чтобы на фото результат выглядел поразительно.

Начиная делать макияж, нужно позаботиться об идеальном тоне кожи. А в завершении еще и подкрасить губы. Но так как в этом случае выделяются глаза, то нижняя часть лица должна оставаться нейтральной. Поэтому для губ используют прозрачный или слегка розовый блеск.

Чтобы взгляд на кадре выглядел особенно пронзительно, глаза рекомендуется закрыть на три секунды, а потом широко распахнуть и одновременно с этим жать на кнопку камеры.

Яркие губы по трендам лета 2020 года

Вообще яркие губы – это фишка грядущего лета. Поэтому для всех желающих оставаться в трендах все равно придется закупить два-три тюбика подходящих цветов. И пока есть время можно потренироваться совмещать столь сочный акцент с разными видами макияжа глаз. А чтобы не забыть, как результат будет смотреться лучше всего, стоит сделать парочку селфи.

При яркой помаде допускаются, максимум, легкие стрелки

Чтобы не переборщить в этом случае, эксперты настоятельно просят не пытаться сделать радугу на веках. При яркой помаде допускаются, максимум, легкие стрелки. А еще лучше – вообще остановиться на нюдовом макияже.

Если планируется использовать какие-то строго определенные фильтры, можно вообще ограничиться пастельными тенями и тушью. Но вот проработать тон лица все равно придется, так как для любого макияжа база представляет собой особенную ценность.

Что касается цвета помады, то тут не надо опираться исключительно на текущие тренды, иначе можно все только испортит. Вместо этого следует все же брать за основу личный цветотип. Некоторым хорошо будет с красной помадой, а другим подойдут сливовые оттенки. Для более драматичного эффекта можно поискать темно-вишневую гамму.

Но, какой цвет не был бы выбран, стоит обратить внимание на укладку. Волосы должны завершать образ, а для этого придется постараться найти удачное сочетание и, что особо важно, правильный ракурс.

Чтобы снимок вышел интересным, лучше улыбаться только слегка. Так получится напустить загадочности.

Нежный нюдовый макияж для прекрасных скромниц

Тем, кто предпочитает естественность, а также не любит слишком кричащих оттенков, стоит остановиться на нюдовом макияже. В прошлом году дизайнеры задвинули его далеко на полочку, но в 2020 году он отвоевал свое место под солнцем.

В сочетании с простыми look-ами и романтичными укладками селфи с нюдом получаются особенно нежными и передающими ощущение женственности от автора «себяшки». Но здесь есть маленький секрет. Лучше всего такой мейк смотрится под прямыми солнечными лучами в первой половине дня. Поэтому придется побегать около окна спозаранку, чтобы поймать удачный ракурс. Зато результат точно порадует, да и количество «лайков» тоже не оставит равнодушной.

Чтобы образ получился удачным, потребуется отказаться от детальной прорисовки скул. Вместо этого нужно прибегнуть к помощи легких розовых румян, а также прихватить хайлайтер. Не придется трогать и брови (можно обойтись укладочным гелем). А на губы стоит нанести бальзам. Просто чтобы кожа выглядела здоровой. Все. Останется только сфотографироваться и выбрать лучший снимок.

Источник: TheRussianTimes