Погуляли на 30 тыс. рублей: Поймала двоих нарушителей самоизоляции полиция в Бердске

На них составили административные протоколы, которые утвердят в правительстве Новосибирской области. Если претензии будут обоснованы, бердчанам грозит крупный штраф по суду.

Полицейские патрулируют улицы против распространения коронавирусной инфекции

В Бердске 9 апреля полицейские задержали в общественном месте двух граждан, нарушающих режим самоизоляции. Они находились на улицах Боровой и Ленина. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», на нарушителей составили административные протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Предположительно, нарушители находились не на улицах, а в помещениях, которые должны быть закрыты на карантин.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», протоколы направлены в одно из министерств Новосибирской области, которым постановлением губернатора Травникова разрешено составлять протоколы. Если их должностные лица усмотрят нарушение, то утвержденные протоколы на бердчан поступят в суд. А тот уже примет решение о санкции — какого размера штраф выписать.

Подробности — в ближайшее время.

В постановлении от 7 апреля, подписанном губернатором Травниковым, полномочиями составлять протоколы наделены должностные лица министерств транспорта и дорожного хозяйства, ЖКХ и энергетики, а также промышленности, торговли и развития предпринимательства региона.

Но уже с 8 апреля именно полицейские начали патрулировать улицы и выявлять нарушителей самоизоляции. До этого времени, с начала введения режима самоизоляции 31 марта, стражи порядка могли только рекомендовать гуляющим на улицах людям расходиться по домам, проводить профилактические беседы об опасности распространения коронавируса.

Муниципальные органы власти ни одним нормативным актом не наделены полномочиями составления протоколов по ст. 20.6.1. Поэтому бердские чиновники в рейды пока не выходят, сообщал «Курьер. Среда. Бердск»

справка

КоАП РФ Статья 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения

1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего Кодекса, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, —

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.