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Погуляли на 30 тыс. рублей: Поймала двоих нарушителей самоизоляции полиция в Бердске

16:55 10.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: ГУ МВД по НСО
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На них составили административные протоколы, которые утвердят в правительстве Новосибирской области. Если претензии будут обоснованы, бердчанам грозит крупный штраф по суду.

Погуляли на 30 тыс. рублей: Поймала двоих нарушителей самоизоляции полиция в Бердске
Полицейские патрулируют улицы против распространения коронавирусной инфекции

В Бердске 9 апреля полицейские задержали в общественном месте двух граждан, нарушающих режим самоизоляции. Они находились на улицах Боровой и Ленина. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», на нарушителей составили административные протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Предположительно, нарушители находились не на улицах, а в помещениях, которые должны быть закрыты на карантин.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», протоколы направлены в одно из министерств Новосибирской области, которым постановлением губернатора Травникова разрешено составлять протоколы. Если их должностные лица усмотрят нарушение, то утвержденные протоколы на бердчан поступят в суд. А тот уже примет решение о санкции — какого размера штраф выписать.

Подробности — в ближайшее время.

В постановлении от 7 апреля, подписанном губернатором Травниковым, полномочиями составлять протоколы наделены должностные лица министерств транспорта и дорожного хозяйства, ЖКХ и энергетики, а также промышленности, торговли и развития предпринимательства региона.

Но уже с 8 апреля именно полицейские начали патрулировать улицы и выявлять нарушителей самоизоляции. До этого времени, с начала введения режима самоизоляции 31 марта, стражи порядка могли только рекомендовать гуляющим на улицах людям расходиться по домам, проводить профилактические беседы об опасности распространения коронавируса.

Муниципальные органы власти ни одним нормативным актом не наделены полномочиями составления протоколов по ст. 20.6.1. Поэтому бердские чиновники в рейды пока не выходят, сообщал «Курьер. Среда. Бердск»

справка

КоАП РФ Статья 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения

1. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6.3 настоящего Кодекса, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, —
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

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От редакции

Вы не выходите на улицу?

Яна, 10 апреля 2020 17:03
Самоизолируемые! Пожалейте себя и окружающих! Сидите, пожалуйста, дома!
Аноним, 10 апреля 2020 17:42
Вот сейчас полиция как раз занимается тем на что способна. Добивать тех несчастных кто вынужден выйти.
Аноним, 10 апреля 2020 18:19
молодцы! давно пора!
интересно, а не того ли комментатора штрафанули, который тут кричал про права, конституцию и прочий бред?
Аноним, 10 апреля 2020 18:48
Они бомжей штрафуют пока. Щас практику наработают Административно-судебную и до вас Аноним, 10 апреля 2020 18:19
Доберутся
Аноним, 10 апреля 2020 19:07
Вот таких как ты ещё на 100 лет у нас хватит, для которых права и свободы это бред, так и живём
Антон, 10 апреля 2020 18:42
А разве самоизоляция - это не для тех, кто прилетел на самолете из-за рубежа, или кого больница отправила домой выздоравливать? С какого это перепугу штрафуют здоровых?
Аноним, 10 апреля 2020 18:43
Может предупреждением отделаются
Аноним, 10 апреля 2020 18:58
...нарушители находились не на улицах, а в помещениях, которые должны быть закрыты на карантин...
Закрытый на карантин склад грабили? - Отделались штрафом за нарушение самоизоляции.
Аноним, 10 апреля 2020 19:19
Еще бы мамок штрафовали,которые подвергают опасности своих детей.Сейчас на Ленина около аптеки Пульс идут семейная пара,один в коляске,другой рядом весь грязный,так как упал в грязь.Мама с папой оба курят и по очереди тянут из завернутой бутылки.Зашибись

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