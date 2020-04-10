На батуте сломали позвоночник и повредили голову 14 детей от 6 до 15 лет в спортцентре «Эверси» в Новосибирске

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело на двух предпринимателей: они несколько лет оказывали услуги, опасные для жизни и здоровья людей.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу

В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам о травмировании детей на батутах, сообщили сегодня, 10 апреля, в областной прокуратуре.

Прокуратурой Новосибирской области утверждены обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении новосибирских предпринимателей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших).

По версии следствия, директор коммерческого общества и индивидуальный предприниматель, владевшие в разный период времени спортивно-развлекательным центром в Железнодорожном районе Новосибирска, не обеспечили безопасность оказанных услуг по прыжкам на батутах.

Предлагаемая к выполнению программа занятий включала травмоопасные, сложнокоординационные прыжки на спортивных батутах, к которым допускались дети, не имеющие необходимой физической и технико-тактической подготовки.

В результате преступных действий предпринимателей 14 детей в возрасте от шести до пятнадцати лет при выполнении прыжков на батутах получили различные травмы головы и компрессионные переломы позвоночника, которые оцениваются как тяжкий и средней тяжести вред здоровью.

Уголовные дела рассмотрит Железнодорожный районный суд города Новосибирска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», инструкторы, обучающие «зрелищно» прыгать не имели соответствующей подготовки.

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Новосибирской области завершено расследование двух уголовных дел в отношении 31 и 33-летних предпринимателей в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствием установлено, что в период с 2016 по 2017 года директор спортивного центра «Эверси» (ООО «Скайзон»), расположенного в Железнодорожном районе города Новосибирска, с целью получения коммерческой прибыли посредством оказания платных услуг по проведению занятий по прыжкам на батуте, привлек к оказанию услуг инструкторов-консультантов, не имеющих соответствующей спортивной и профессиональной квалификации, имеющих низкий уровень теоретической, методической и практической подготовленности.

Кроме того, директор инструкторам батутного центра «Эверси», доводил до сведения в устной форме, о необходимости для зрелищности и возбуждения интереса у посетителей, выполнять с ними сложно-координационные прыжки, входящие в программы обучения в спортивных школах по виду спорта «прыжки на батуте», без изучения медицинских, возрастных и психофизических особенностей лиц, приходящих на такие занятия, без соответствующего информирования потребителя о рисках травмирования при проведении занятий по прыжкам на батуте.

В 2018 году директор спортивного центра «Эверси» (ООО «Скайзон») продал батутный центр 33-летнему предпринимателю, который продолжил осуществлять оказание платных услуг по проведению занятий по прыжкам на батуте.

В период с 2016 по 2018 год несколько несовершеннолетних детей в возрасте от 6 до 15 лет, при посещении батутного центра получили телесные повреждения в виде компрессионных переломов позвонков, а один ребенок сотрясение головного мозга.