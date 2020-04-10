Снесли памятник маршалу Коневу в Праге. СК возбудит уголовное дело за осквернение символа воинской славы России

Группа людей статую советского полководца, освобождавшего Чехию от фашизма, сняла с постамента при помощи крана и канатов, также сбила памятные надписи. Следствие считает это циничным и нарушающим договоренности между станами.

Памятник советскому полководцу свалили с постамента в Праге

Возбуждено уголовное дело о сносе памятника Маршалу Коневу в Праге. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В главке Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенных публично).

Памятник дважды Герою Советского Союза маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу был торжественно открыт 9 мая 1980 года на площади Интербригады в Праге как историческое напоминание о спасении города от полного разрушения немецко-фашистскими захватчиками при его освобождении от оккупационных войск в мае 1945 года.

3 апреля 2020 года в преддверии празднования Дня Победы над фашистской Германией памятник Ивану Коневу был осквернен. Группой людей статуя маршала Конева снята с постамента при помощи крана и канатов, также сбиты памятные надписи.

Как полагает следствие, подобными циничными действиями муниципальные власти города Праги грубо нарушили взятые на себя Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Российской Федерацией, продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом.