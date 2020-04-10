Гречку во время коронавируса отправит в США и Германию Новосибирская область

Жители региона потребляют в течение года 45 тыс. тонн различных круп, том числе гречневой – 11 тыс. 600 тонн. За 2019 год потребление в пищу гречки составило в среднем по 4,2 кг на человека, при том, что по медицинским нормам этот показатель составляет 2,3 кг.

Новосибирская гречка в период противодействия коронавирусу будет направлена в регионы России, Германию и США

1500 тонн гречки, а также около 300 тонн серых круп – ячневой, перловой, пшеничной – произведены на двух предприятиях Черепановского района с начала 2020 года – это позволит обеспечить продовольственную безопасность Новосибирской области и организовать поставки гречки в регионы России, а также США и Германию. Мощности предприятий представлены журналистам в ходе пресс-тура 10 апреля.

«Ситуация, вызванная в первую очередь распространением коронавируса, послужила толчком для взрывного спроса на потребительском рынке в отношении крупы гречневой-ядрицы, спрос на которую у населения серьезно вырос. Однако благодаря тому, что была возобновлена работа элеваторного комплекса в Безменово, куда поступили дополнительные объемы сырья на переработку, запасы крупы в нашей области практически полностью восстановлены. – рассказал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. ¬– В настоящее время на складах торговых сетей 490 тонн гречневой крупы».

По словам министра, жители региона потребляют в течение года 45 тысяч тонн различных круп, том числе гречневой – 11 тысяч 600 тонн. За прошедший год потребление в пищу гречки составило в среднем по 4,2 кг на человека, при том, что по медицинским нормам потребления этот показатель составляет 2,3 кг. «Но даже при таких нормах потребления, с учетом мощностей нашего элеваторного комплекса в Безменово, мы не только себя обеспечиваем, но аналогичные объемы можем поставлять как в другие регионы, так и за пределы Российской Федерации. Например, формируются партии поставок в Германию и США», – рассказал министр.

В прошлом году гречиха была размещена на площади 27 тысяч гектаров, валовый сбор составил 25 тысяч тонн. В этом году ожидается аналогичный объем посевных площадей гречихи. Наиболее благоприятные условия для возделывания культуры – юго-восток Новосибирской области. Как отметил министр, завод в Безменово выгодно расположен логистически, так как основные площади возделывания гречихи находятся в Черепановском, Сузунском и Искитимском районах.

В ходе пресс-тура в Черепановский район журналистам на станции Безменово были представлены мощности ООО «Элеваторный Комплекс Безменовский», который в связи с образовавшимся ажиотажным спросом на гречневую крупу в марте этого года при содействии регионального минсельхоза возобновил переработку и производство гречки. За сутки предприятие производит около 60 тонн гречневой крупы – ядрицы, а за первый квартал 2020 года производство гречневой крупы на предприятии составило порядка 1500 тонн. Как отметил министр, в настоящее время договоры заключены и завод обеспечен сырьем практически на четыре месяца, в ближайшие месяцы должны завезти 4,5 тыс тонн гречихи для дальнейшей переработки в гречневую крупу.

Вторым объектом посещения стал сельхозпотребкооператив «Заря», расположенный в с. Украинка, который имеет цех по производству крупы, муки, хлебобулочных и кондитерских изделий. В цехе по переработке зерновых культур производительностью 1700 тонн в год производятся серые крупы (ячневая, перловая, пшеничная). За первый квартал произведено около 300 тонн всех видов. Также работают две мини-мельницы по производству муки первого и высшего сортов производительностью 1000 тонн в год. Общая производительность хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятии составляет 2500 кг в сутки, ассортимент составляет более 160 наименований продукции.

Евгений Лещенко отметил, в период противодействия коронавирусной инфекции крайне важно обеспечить продовольственную безопасность и удовлетворить спрос населения. Производственные мощности мукомольной, хлебобулочной и крупяной отраслей задействованы не полностью и имеют резерв по наращиванию производства в случае повышенного спроса на данный вид продукции.

Для справки



Новосибирская область является профицитным регионом по производству зерновых культур. В прошлом году произведено более 2 млн 500 тысяч тонн зерна – это на 800 тысяч тонн больше, чем необходимо для удовлетворения потребностей региона.