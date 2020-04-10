10.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Прямую раздачу денег вместо кредитов ждал пострадавший от коронавируса бизнес России

18:54 10.04.2020 Фото: pexels.com
0

70% бизнесменов не готовы брать кредит ни при каких условиях, поскольку в текущей ситуации неопределенности непонятно, как его возвращать, заявили в «Опоре России». Взявшие заем «позже уйдут в банкротство».

Прямую раздачу денег вместо кредитов ждал пострадавший от коронавируса бизнес России
В «Опоре России» назвали главный недостаток мер по спасению малого бизнеса

Главным недостатком мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса в «Опоре России» назвали возможность получить исключительно кредит вместо прямой раздачи денег пострадавшему бизнесу. Об этом рассказал радио Sputnik член правления этой общественной организации Александр Паперно.

«История в том, что денег пока не раздают, а дают в кредит. Да, наверно, им могут воспользоваться те, у кого и так все неплохо. Или кто-то возьмет этот кредит, чтобы чуть позже уйти в банкротство. Но, судя по опросам, порядка 70% бизнесменов не готовы брать кредит ни при каких условиях, поскольку в текущей ситуации неопределенности непонятно, как его возвращать», — рассказали в «Опоре России».

Из-за пандемии коронавируса правительство России продолжает разрабатывать меры поддержки бизнеса, который пострадал больше всего. В первую очередь они направлены на малый и средний бизнес. Эксперты опасаются, что крупные компании могут начать маскироваться под малый бизнес, чтобы получить льготы во время кризиса.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Лучше раздать деньги предпринимателям?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Запретили продавать разливное пиво в трех регионах России из-за коронавируса
19:26 10-04-2020
Запретили продавать разливное пиво в трех регионах России из-за коронавируса
БердскНе пойдут в школу с 13 апреля ученики Бердска и Искитима, заявил губернатор Травников
19:14 10-04-2020
Не пойдут в школу с 13 апреля ученики Бердска и Искитима, заявил губернатор Травников
БердскИзмучились на дистанционном обучении в Бердске: минобразования запускает новый ресурс в Новосибирской области
19:07 10-04-2020
Измучились на дистанционном обучении в Бердске: минобразования запускает новый ресурс в Новосибирской области
Прямую раздачу денег вместо кредитов ждал пострадавший от коронавируса бизнес России
18:54 10-04-2020
Прямую раздачу денег вместо кредитов ждал пострадавший от коронавируса бизнес России
Снесли памятник маршалу Коневу в Праге. СК возбудит уголовное дело за осквернение символа воинской славы России 1
18:41 10-04-2020
Снесли памятник маршалу Коневу в Праге. СК возбудит уголовное дело за осквернение символа воинской славы России
Гречку во время коронавируса отправит в США и Германию Новосибирская область 3
18:27 10-04-2020
Гречку во время коронавируса отправит в США и Германию Новосибирская область
На батуте сломали позвоночник и повредили голову 14 детей от 6 до 15 лет в спортцентре «Эверси» в Новосибирске
18:15 10-04-2020
На батуте сломали позвоночник и повредили голову 14 детей от 6 до 15 лет в спортцентре «Эверси» в Новосибирске
БердскВидео заваленной мусором ул. Красная Сибирь выложил в Сеть фотограф Алексей Юша из Бердска 3
18:00 10-04-2020
Видео заваленной мусором ул. Красная Сибирь выложил в Сеть фотограф Алексей Юша из Бердска
Спят на ветках: Ушла жить в лес из-за COVID-19 многодетная семья на Урале 2
17:45 10-04-2020
Спят на ветках: Ушла жить в лес из-за COVID-19 многодетная семья на Урале
Видео странной дезинфекции от коронавируса в парадных Санкт-Петербурга попало в Сеть
17:30 10-04-2020
Видео странной дезинфекции от коронавируса в парадных Санкт-Петербурга попало в Сеть