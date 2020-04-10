Прямую раздачу денег вместо кредитов ждал пострадавший от коронавируса бизнес России

70% бизнесменов не готовы брать кредит ни при каких условиях, поскольку в текущей ситуации неопределенности непонятно, как его возвращать, заявили в «Опоре России». Взявшие заем «позже уйдут в банкротство».

В «Опоре России» назвали главный недостаток мер по спасению малого бизнеса

Главным недостатком мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса в «Опоре России» назвали возможность получить исключительно кредит вместо прямой раздачи денег пострадавшему бизнесу. Об этом рассказал радио Sputnik член правления этой общественной организации Александр Паперно.

«История в том, что денег пока не раздают, а дают в кредит. Да, наверно, им могут воспользоваться те, у кого и так все неплохо. Или кто-то возьмет этот кредит, чтобы чуть позже уйти в банкротство. Но, судя по опросам, порядка 70% бизнесменов не готовы брать кредит ни при каких условиях, поскольку в текущей ситуации неопределенности непонятно, как его возвращать», — рассказали в «Опоре России».

Из-за пандемии коронавируса правительство России продолжает разрабатывать меры поддержки бизнеса, который пострадал больше всего. В первую очередь они направлены на малый и средний бизнес. Эксперты опасаются, что крупные компании могут начать маскироваться под малый бизнес, чтобы получить льготы во время кризиса.