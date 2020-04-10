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Запретили продавать разливное пиво в трех регионах России из-за коронавируса

19:26 10.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Розничная продажа алкоголя была полностью запрещена в Забайкальском крае, в Якутии. В Карелии, Хакасии и Ленинградской области, было ограничено время продажи спиртных напитков.

Запретили продавать разливное пиво в трех регионах России из за коронавируса
Регионы запрещают пиво на вынос из-за коронавируса

Закрытие магазинов по продаже разливного пива в регионах носит временный характер. Это связано с распространением коронавируса и с закрытием точек общепита, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по пивному рынку Владимир Ефремов. Он напомнил, что некоторые регионы полностью запретили продажу алкоголя.

В Крыму, Оренбургской и Липецкой областях региональные власти запретили продажу разливного пива, сообщают СМИ.

«В каждом конкретном регионе власти пытаются защитить покупателей, это не давление на отрасль, на магазины разливного пива. Скорее всего, эти магазины были оформлены как точки общественного питания и попали под общую волну закрытия общепита. Есть ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в ночное время, а точки общепита под это ограничение не попадают. В обычный магазинчик ставят два-три столика, оформляют как общепит и продают алкоголь на вынос», – рассказал Владимир Ефремов

Такие магазины могут попытаться переквалифицироваться в обычные продуктовые, но вряд ли это быстро произойдет, отметил эксперт.

«Уже определенная специфика, которая сформировалась в конкретном магазине. Люди туда идут за разливным пивом, а не за хлебом и молоком. Какие-то закуски там продавали и так. Не думаю, что за несколько дней магазин может стать продуктовым. Это определенные договорные отношения с поставщиками, которые сейчас не все работают, дополнительное оборудование, стеллажи, холодильники», – считает Владимир Ефремов.

Розничная продажа алкоголя была полностью запрещена в Забайкальском крае, в Якутии и Туве – в отдельных населенных пунктах, а в ряде других регионов, в том числе Карелии, Хакасии и Ленинградской области, было ограничено время продажи алкоголя.

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От редакции

Это чрезмерно?

Антон, 10 апреля 2020 19:29
Этим пивом была "Корона: Светлое".

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