Измучились на дистанционном обучении в Бердске: минобразования запускает новый ресурс в Новосибирской области

Около 30% школ региона успешно перешли на работу в дистанционном режиме. Но родители жалуются. Для снятия напряжения «создаются условия для организации работы в новом формате», заявил министр.

Школы Бердска с 6 апреля перешли на дистанционное обучение

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил о создании единого ресурса, где будет аккумулироваться вся информация о переходе на дистанционное обучение. Ресурс будет работать в режиме «одного окна» – для педагогов, школьников и родителей.

«Необходимо принять меры для снятия напряжения, которое мы сегодня испытываем при организации дистанционного обучения. В настоящее время создаются условия для организации работы в новом формате. Вся информация о переходе на дистанционное обучение будет сконцентрирована на одном ресурсе, чтобы это было удобно всем. Чтобы педагоги, школьники и родители получали адресную связь в режиме одного окна, минуя массу разнообразных сайтов и других ресурсов, — отметил министр.

Сергей Владимирович поблагодарил педагогов за их работу в сложных условиях, подчеркнув, что, благодаря их самоотверженному труду около 30 процентов школ региона успешно перешли на работу в дистанционном режиме.

Министр также призвал всех участников образовательного процесса обращаться со своими вопросами на телефоны горячей линии.

2 апреля Федорчук разослал во все муниципалитеты документ о переходе образовательных организаций на дистанционное обучение с 6 апреля. В Бердск тоже. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», предложено несколько моделей образовательного процесса. Но по прошествии нескольких дней родители бердских школьников жалуются на то, с какими муками и напряжением связано в реальности дистанционное обучение: то путают задания, то не знают кому и как отправлять домашнюю работу, то учителя не могут распознать мутные фото выполненных упражнений.

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