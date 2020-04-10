Не пойдут в школу с 13 апреля ученики Бердска и Искитима, заявил губернатор Травников

Учащиеся сельских школ Новосибирской приступят к очному обучению с понедельника. Бердские школьники останутся на дистанционном обучении.

Школы Бердска закрыты для учеников

С 13 апреля учащиеся ряда сельских районов Новосибирской области приступят к обучению в обычном формате. «Принято решение о возобновлении очного посещения школ учениками на территории отдельных муниципалитетов. Это в основном сельские территории, не входящие в новосибирскую агломерацию», — сказал сегодня, 10 апреля, журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В Новосибирске, Бердске, Искитиме, городе Обь, Кольцово обучение будет продолжено в дистанционном режиме. Тоже самое относится к школам Новосибирского сельского района и ряда муниципалитетов, входящих в Новосибирскую агломерацию», — сказал глава региона.

Сегодня министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил, что 30% школ региона смогли наладить дистанционное обучение. «Необходимо признать, что у нас есть проблемы при организации дистанционного обучения», — сказал он, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Обучаются дистанционно школьники Бердска с 6 апреля. На такой режим их посадили из-за самоизоляции в связи с распространением коронавируса.