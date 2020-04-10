Подтвердился COVID-19 при первом тесте у 170 пациентов и врачей республиканской больницы в Уфе

Больница закрыта на жесткий карантин 6 апреля. 170 результатов подлежат повторной проверке и направлены в Роспотребнадзор с целью объективной оценки и подтверждения результатов.

Больницу в Уфе закрыли на карантин

170 врачей и пациентов Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Куватова в Уфе предварительно заражены коронавирусом.

«Больница закрыта на жесткий карантин 6 апреля. На сегодняшний день полностью завершен первичный этап лабораторной диагоностики. У большинства пациентов и сотрудников результаты отрицательные, 170 результатов подлежат повторной проверке и направлены в Роспотребнадзор с целью объективной оценки и подтверждения результатов», — сообщил на ежедневном брифинге министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Как сообщал ранее РБК Уфа, диагноз COVID-19 уже подтвердился у девяти медиков РКБ имени Куватова. Всего в республике на 10 апреля 40 инфицированных коронавирусом. Семеро выписаны с выздоровлением.