Подтвердился COVID-19 при первом тесте у 170 пациентов и врачей республиканской больницы в Уфе

170 врачей и пациентов Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Куватова в Уфе предварительно заражены коронавирусом.
«Больница закрыта на жесткий карантин 6 апреля. На сегодняшний день полностью завершен первичный этап лабораторной диагоностики. У большинства пациентов и сотрудников результаты отрицательные, 170 результатов подлежат повторной проверке и направлены в Роспотребнадзор с целью объективной оценки и подтверждения результатов», — сообщил на ежедневном брифинге министр здравоохранения республики Максим Забелин.
Как сообщал ранее РБК Уфа, диагноз COVID-19 уже подтвердился у девяти медиков РКБ имени Куватова. Всего в республике на 10 апреля 40 инфицированных коронавирусом. Семеро выписаны с выздоровлением.
Вне всяких сомнений. Наши пропагандисты любили рассуждать, как всё плохо на Украине, Киргизии, Молдавии. А сами, таким образом, обеспечивали сворачивание медицинского сервиса в своей стране.
Я деятельный, слава Богу, по сию пору, человек. Но от родителей своих, постоянно слышу, что наша медецина превратилась в шлак, упала "ниже плинтуса".
Поэтому, всё ещё впереди. Если уж такой "ботинколизатель", как мэр мск, об этом прямо сказал, дескать, мы не на пике, а у подножия эпидемии, то сомнений нет.