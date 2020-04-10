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На видео пожаловалась на избиение пьяным Прилучным его супруга Агата Муцениеце

19:58 10.04.2020 Фото: globallook.com
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По словам актрисы, Павел Пирлучный находится в «неадеквате» и «не просыхая пьет в немереных количествах десять дней подряд» во время коронавируса. Они находятся в бракоразводном процесс — в семье нет понимания.

На видео пожаловалась на избиение пьяным Прилучным его супруга Агата Муцениеце
Жена Прилучного пожаловалась на избиения пьяного супруга во время пандемии

Актриса Агата Муцениеце, находящаяся в бракоразводном процессе с актером Павлом Прилучным, рассказала о бытовом насилии со стороны мужа.

В опубликованном в Сети видео актриса сообщила, что Прилучный избивал ее и доводил до слез их детей. По словам Агаты, актер находится в «неадеквате» и «не просыхая пьет в немереных количествах десять дней подряд».

Агата Муцениеце, актриса: «Я не могу его остановить, он во время пандемии выгоняет нас из дома, говорит: „Уезжайте на хер“. Так что мы завтра уедем в квартиру».

Она добавила, что опубликовала в Сети видео с обращением, потому что у нее нет «другого оружия, кроме публичности». После этих слов она расплакалась. Кстати, видеоролик был размещён в Instagram не в аккаунте актрисы, а на странице ее мамы. Она пояснила, что публикует этот ролик здесь, потому что Прилучный во время скандала выбросил ее телефон.

Напомним, что сейчас Муцениеце разводится с Прилучным. Ранее она говорила, что в их семье пропало взаимопонимание и это «не приносит счастья».

О расставании звездной пары, которая прожила в браке восемь лет, стало известно в феврале этого года. Актеры одновременно разместили в своих Instagram соответствующие посты.

Напомним, что свое детство, пришедшееся на лихие 1990-е Прилучный провел в Бердске. И он не был пай-мальчиком.

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От редакции

Нельзя долго быть вместе на карантине?

Аноним, 10 апреля 2020 20:32
Хоть бы загуглили где он находился в «лихие 90е», нашли бердчанина, он уже и не вспомнит этот городишко.

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