Просят аппараты ИВЛ у России три десятка стран. «Как в войну» наращивают их производство в РФ

За апрель производство аппаратов искусственной вентиляции легких планируется повысить в 8 раз, за май — в 25, а за июнь — в 30. В России выявили 11 917 больных коронавирусом, в мире — около 1,5 млн.

Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ

Более 30 стран обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил журналистам заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров.

«Мы хотим использовать эту ситуацию для того, чтобы выйти на международные рынки. Мы считаем, что у нас есть все для того, чтобы сконцентрировать наши мощности, потенциал — не только в области аппаратов ИВЛ, но и в производстве других сложных медицинских приборов — и до конца года создать специальную программу», — сказал он, добавив, что Минпромторг, а также Минэкономразвития и Росстандарт готовы оказать поддержку.

По словам Бочарова, предприятия наращивают выпуск медицинской техники, «как в Великую Отечественную войну». За апрель производство планируется повысить в восемь раз, за май — в 25, а за июнь — в 30, передает РИА Новости.

Замминистра добавил, что по итогам научно-технического совета по медицинской технике будет создан консорциум разработчиков и производителей. Его задачей станет создание линейки отечественного оборудования по всем критическим направлениям на основе единой цифровой платформы.

Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более 1,4 миллиона человек, почти 86 тысяч умерли. В России выявили 11 917 больных коронавирусом, 94 человека скончались, почти 800 выздоровели.