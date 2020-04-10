10.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Просят аппараты ИВЛ у России три десятка стран. «Как в войну» наращивают их производство в РФ

20:10 10.04.2020 Фото: pexels.com
1 0

За апрель производство аппаратов искусственной вентиляции легких планируется повысить в 8 раз, за май — в 25, а за июнь — в 30. В России выявили 11 917 больных коронавирусом, в мире — около 1,5 млн.

Просят аппараты ИВЛ у России три десятка стран. Как в войну наращивают их производство в РФ
Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Просят аппараты ИВЛ у России три десятка стран. Как в войну наращивают их производство в РФ

Выявили 21 зараженного COVID-19 на вечер 10 апреля в Новосибирской областиТравников приказал всем сидеть дома: Оштрафовать могут любого нарушителя режима самоизоляции. И в БердскеЕщё 574 новостей

Более 30 стран обратились к России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил журналистам заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров.

«Мы хотим использовать эту ситуацию для того, чтобы выйти на международные рынки. Мы считаем, что у нас есть все для того, чтобы сконцентрировать наши мощности, потенциал — не только в области аппаратов ИВЛ, но и в производстве других сложных медицинских приборов — и до конца года создать специальную программу», — сказал он, добавив, что Минпромторг, а также Минэкономразвития и Росстандарт готовы оказать поддержку.

По словам Бочарова, предприятия наращивают выпуск медицинской техники, «как в Великую Отечественную войну». За апрель производство планируется повысить в восемь раз, за май — в 25, а за июнь — в 30, передает РИА Новости.

Замминистра добавил, что по итогам научно-технического совета по медицинской технике будет создан консорциум разработчиков и производителей. Его задачей станет создание линейки отечественного оборудования по всем критическим направлениям на основе единой цифровой платформы.

Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более 1,4 миллиона человек, почти 86 тысяч умерли. В России выявили 11 917 больных коронавирусом, 94 человека скончались, почти 800 выздоровели.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поможем?

Аноним, 10 апреля 2020 20:57
И Россия - простая русская душа с еврейскими корнями)) , вместо того, чтобы воровать ИВЛ в других странах, чтобы обеспечить ими свое население, как это делает в отношении масок лидер страны, которую либерасты нам несколько десятков лет ставят в пример для подражания, наоборот - раздаривает ИВЛ и маски всевозможным врагам России, которые готовы уничтожить нашу страну санкциями, войнами, провокациями и другими вражескими действиями.
И 72% россиян поддердивают эту либерастическую политику.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Выявили 21 зараженного COVID-19 на вечер 10 апреля в Новосибирской области
21:41 10-04-2020
Выявили 21 зараженного COVID-19 на вечер 10 апреля в Новосибирской области
БердскПорядок выплаты 5000 рублей на детей до 3 лет семьям с маткапиталом в Бердске и России подписал Мишустин
21:34 10-04-2020
Порядок выплаты 5000 рублей на детей до 3 лет семьям с маткапиталом в Бердске и России подписал Мишустин
Взрывчатку не нашел СК России на обломках рухнувшего самолета с польскими лидерами под Смоленском
21:14 10-04-2020
Взрывчатку не нашел СК России на обломках рухнувшего самолета с польскими лидерами под Смоленском
БердскПрийти в храмы на Вербное воскресенье и Пасху разрешил губернатор верующим Бердска
21:03 10-04-2020
Прийти в храмы на Вербное воскресенье и Пасху разрешил губернатор верующим Бердска
Главные привычки советского человека: постиранный пакет, шумные застолья
20:55 10-04-2020
Главные привычки советского человека: постиранный пакет, шумные застолья
Почему ночью нельзя смотреться в зеркало, фотографировать спящего человека? Приметы, которые могут накликать беду на человека
20:46 10-04-2020
Почему ночью нельзя смотреться в зеркало, фотографировать спящего человека? Приметы, которые могут накликать беду на человека
Видеоролик о победе над эпидемиями после принятия новой Конституции показала мэрия Омска 1
20:45 10-04-2020
Видеоролик о победе над эпидемиями после принятия новой Конституции показала мэрия Омска
Сдавать летнюю сессию в онлайн-режиме режиме готовятся российские вузы
20:30 10-04-2020
Сдавать летнюю сессию в онлайн-режиме режиме готовятся российские вузы
БердскТравников приказал всем сидеть дома: Оштрафовать могут любого нарушителя режима самоизоляции. И в Бердске 1
20:22 10-04-2020
Травников приказал всем сидеть дома: Оштрафовать могут любого нарушителя режима самоизоляции. И в Бердске
Макияж для классного селфи: Smoky Eyes, яркие губы, нюд
20:14 10-04-2020
Макияж для классного селфи: Smoky Eyes, яркие губы, нюд