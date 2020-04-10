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Травников приказал всем сидеть дома: Оштрафовать могут любого нарушителя режима самоизоляции. И в Бердске

20:22 10.04.2020 Фото: Nso.ru
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По словам губернатора, в Новосибирской области уж есть практика наказания нарушителей. Есть такие и в Бердске. По меньшей мере три протокола составили на тех, кто игнорирует меры при коронавирусе.

Травников приказал всем сидеть дома: Оштрафовать могут любого нарушителя режима самоизоляции. И в Бердске
На брифинге 10 апреля Андрей Травников сообщил о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Травников приказал всем сидеть дома: Оштрафовать могут любого нарушителя режима самоизоляции. И в Бердске

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Губернатор Андрей Травников сообщил 10 апреля, что в Новосибирской области уже есть практика привлечения к ответственности граждан, которые нарушают, как общий режим самоизоляции, так и режим карантина, который должен соблюдаться при возвращении из неблагополучных регионов и стран.

«Оштрафовать могут любого нарушителя режима самоизоляции. Рекомендовано всем гражданам находится дома и покидать свои жилища только в крайнем случае», — отметил губернатор.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» проверки по соблюдению режима самоизоляции в Новосибирской области начались с 8 апреля.

Выявленных нарушителей будут привлекать за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (КоАП РФ 20.6.1). Максимальное наказание за данное нарушение — штраф до 30 тыс. рублей. Для юридических лиц размер штрафа от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

В случаях, когда граждане прибыли из-за границы и нарушили режим самоизоляции до окончания медицинского наблюдения, им грозит штраф от 15 тыс. до 45 тыс. рублей. по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. В оперативном штабе региона сообщили, что сотрудники полиции задержали девять человек, прибывших из-за рубежа и покинувших место проживания. Трем из них суды уже назначили наказание, оштрафовав каждого на 15 тыс. рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В Бердске одного нарушителя карантина уже оштрафовали на 500 рублей. Это было 1 апреля. Двоих нарушивших условия самоизоляции поймали в Бердске 9 апреля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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От редакции

Вы сидите на самоизоляции?

Аноним, 10 апреля 2020 20:59
Травников приказал всем сидеть дома.
Можно ознакомиться с номером такого приказа?
А план по собираемости штрафов полицаям губернатор уже отправил?

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