Травников приказал всем сидеть дома: Оштрафовать могут любого нарушителя режима самоизоляции. И в Бердске

По словам губернатора, в Новосибирской области уж есть практика наказания нарушителей. Есть такие и в Бердске. По меньшей мере три протокола составили на тех, кто игнорирует меры при коронавирусе.

На брифинге 10 апреля Андрей Травников сообщил о новых мерах по борьбе с коронавирусом

Губернатор Андрей Травников сообщил 10 апреля, что в Новосибирской области уже есть практика привлечения к ответственности граждан, которые нарушают, как общий режим самоизоляции, так и режим карантина, который должен соблюдаться при возвращении из неблагополучных регионов и стран.

«Оштрафовать могут любого нарушителя режима самоизоляции. Рекомендовано всем гражданам находится дома и покидать свои жилища только в крайнем случае», — отметил губернатор.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» проверки по соблюдению режима самоизоляции в Новосибирской области начались с 8 апреля.

Выявленных нарушителей будут привлекать за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (КоАП РФ 20.6.1). Максимальное наказание за данное нарушение — штраф до 30 тыс. рублей. Для юридических лиц размер штрафа от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

В случаях, когда граждане прибыли из-за границы и нарушили режим самоизоляции до окончания медицинского наблюдения, им грозит штраф от 15 тыс. до 45 тыс. рублей. по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. В оперативном штабе региона сообщили, что сотрудники полиции задержали девять человек, прибывших из-за рубежа и покинувших место проживания. Трем из них суды уже назначили наказание, оштрафовав каждого на 15 тыс. рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В Бердске одного нарушителя карантина уже оштрафовали на 500 рублей. Это было 1 апреля. Двоих нарушивших условия самоизоляции поймали в Бердске 9 апреля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».