Главные привычки советского человека: постиранный пакет, шумные застолья

В советские времена считалось дурным тоном идти в гости с пустыми руками. Обязательно приносили с собой бутылку хорошего марочного вина, палку колбасы твердого копчения или коробку конфет.

Многие советские мультфильмы помнятся, и даже фразы из них мы сегодня повторяем

Многие привычки, возникшие у советских людей 30-40 лет назад, крепко прижились и в наше время, хотя страны Советов нет уже почти четверть столетия. Какие из этих привычек выдают людей, родившихся в СССР – поведали специалисты.

Перед тем, как выйти на улицу, надо обязательно принарядиться

Где вы видели нашу женщину в домашнем халатике, когда она идет за продуктами в магазин? То-то, и не увидите. Наши женщины даже в магазин за углом отправятся при «полном параде»: макияж, модное платье, тонкий аромат французских духов. Так ходили по магазинам в советские времена, так они ходят и сегодня.

«Присядем на дорожку»

Это только советский человек, отправляясь из дому в поездку, обязательно присядет «на дорожку». Этот своеобразный ритуал был неизменным в советские времена – ничего не изменилось и сегодня.

Застольные речи и длинные тосты – привычка советского человека, распространенная и сегодня

Пришли к нам традиции произношения тостов из кавказских республик, и очень быстро распространились по всем бывшим республикам СССР. Привычка действительно хорошая, и многие сохранили ее и до сегодняшних дней. Правда, добавили в произношение тостов маленькую поправку: «Тост наш будет очень прост: коль налито – на фиг тост?».

Анекдоты на все случаи жизни

Наверное, только советский человек имеет огромную тягу к анекдотам. Причем по любому случаю.

— Вирус, вирус запишись на папирус. С папируса на флешку, с флешки на Олежку. С Олежки на Якова. С Якова на всякого. Произнеси это три раза и будешь в безопасности.

— Извините, а Вы точно наш новый министр здравоохранения?

Вся честная компания, прослушав этот анекдот, покатывалась со смеху, и вот уже все по очереди начинают рассказывать анекдоты, один другого смешнее. Не искоренилась эта привычка и сегодня.

«С легким паром!»

С легким паром приветствовали раньше всех, кто побывал в бане, или в сауне, или просто под душем. Даже фильм с таким названием был придуман в советские времена. Но раньше такое пожелание высказывали перед тем, как человек отправлялся в баню, а сегодня с легким паром приветствуют тех, кто только вышел после парной баньки или из душа.

На вопрос знакомого «Как дела?» всегда отвечали честно и подробно

«Привет!» — «Привет!» – так приветствуют сегодня друг друга молодые современники. А вот при Советском Союзе во время встречи двух друзей звучал вопрос: «Как дела?». На него отвечали долго и в подробностях, чтобы не обидеть собеседника. Может, время тогда медленнее шло, а может, люди искренне желали узнать, как поживает их собеседник. Сегодня таких душещипательных разговоров уже не встретишь.

Привычка на улице не улыбаться незнакомым людям

Советский человек обладал одной очень важной привычкой: он искренне радовался встрече со своими знакомыми и одаривал их лучезарной улыбкой. Незнакомым людям никто не улыбался и не говорил им «Здравствуй». Эта традиция жива и сегодня.

Встреча Нового года как самого важного праздника в году

И в советские времена, и сегодня Новый год считается самым радостным и самым долгожданным праздником в году. Некоторое время «благодаря» советской пропаганде отменили празднование Рождества Христова, но вот он снова «воспрял из небытия», его тоже празднуют, но уже не в таких масштабах, как это происходило до революции 1917 года.

Любимое занятие – просмотр старых мультиков советского выпуска

Уж чего-чего, а смотреть мультики советского производства любили (и любят) не только дети, но и взрослые. Они никогда не состарятся, эти забавные зайцы и волки, лисички, вороны и прочие зверюшки и птички. Многие советские мультфильмы помнятся, и даже фразы из них мы сегодня повторяем, как, например, «Ну, заяц, погоди», имея намерение и пожурить своего ребенка.

Что душой кривить – советские мультфильмы были гораздо выше по качеству и по содержанию, чем современные, сюжет которых даже запомнить невозможно.

Независимо от возраста женщины к ней всегда обращались «девушка»

Эта чисто советская привычка, пришедшая к нам из советских времен, у многих осталась и сегодня. И неважно, кто находится перед нами – 12-летняя школьница или солидная дама лет 60, мы все равно обращаемся к ней «девушка».

Поскольку представительницы прекрасного пола ничего не имеют против – так оно продолжается и дальше. Хотя ничего плохого в этом нет.

Привычка расходиться после дружеского застолья далеко за полночь

Много лет назад дружеские застолья проходили по каждому празднику – государственному или церковному – главное, был бы повод. Например, годовщина взятия Бастилии. Чем не повод собрать друзей и побеседовать за одним столом?

Часто такие беседы затягивались за полночь и заканчивались задушевными песнями. Правда, мелодию каждый затягивал, кто как умел: «кто в горох, кто в чечевицу». Но весело было всегда. Иногда пытались вспомнить, по какому поводу собрались. Но если и не помнили, то это было неважно. Главное, что хорошо посидели.

Сегодня таких посиделок все меньше, и песен уже не слыхать. Видимо, сменились не только времена, но и нравы.

Пакеты из полиэтилена не выбрасывали

Нужная вещь в хозяйстве – полиэтиленовые пакеты. В советские времена их не выбрасывали. Стирали, сушили и пользовались дальше. Сегодня такими пакетами тоже пользуются современные обыватели, но стирать пакеты они не будут: купят новые – делов-то.

В гости обязательно с презентом

В советские времена считалось дурным тоном идти в гости с пустыми руками. Обязательно приносили с собой бутылку хорошего марочного вина, палку колбасы твердого копчения или коробку конфет. Не искоренилась эта традиция и сегодня. Хорошая, между прочим, традиция. Она говорит о том, что гости не пришли покушать «на халяву».

Источник: rsute.ru