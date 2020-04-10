Почему ночью нельзя смотреться в зеркало, фотографировать спящего человека? Приметы, которые могут накликать беду на человека

Больше остальных к атакам нечисти подвержены уснувшие дети. По этой причине запрещается фотографировать или снимать их.

Многие эзотерики и практики фэн-шуй утверждают, что зеркало относится к сакральным атрибутам, которое может впустить в жизнь человека потусторонних сущностей

Запрещающие приметы: чего не стоит делать, чтобы не накликать беду, интересует многих людей. Большинство примет, появившихся в древности, актуальны в наши дни. Народная мудрость – это хорошая подмога в жизненных ситуациях. Множество суеверий часто применяются в наши дни, помогая человеку избежать ненастий.

Запрещающие приметы перед зеркалом

Нельзя говорить перед зеркалом негативные слова

Многие эзотерики и практики фэн-шуй утверждают, что зеркало относится к сакральным атрибутам, которое может впустить в жизнь человека потусторонних сущностей, а также реализовать его мысли и приумножить сказанное. По этой причине перед зеркалом запрещается говорить о том, как человек несчастлив, некрасив, болен или небогат. Зеркало может впитывать его энергию, многократно возвращая человеку.

Запрещено кушать перед зеркалом

Наши предки верили, что человек, который кушает перед зеркалом, может потерять свою память. Девушки, которые пережевывают еду около зеркала, могут утратить свою женскую красоту. Из-за приема еды из зазеркалья могут прийти духи, которые способны вызвать заболевания и беды на этого человека.

Запрещено ночью любоваться своим отражением в зеркале

В ночной период потусторонние сущности проявляют особую активность, поэтому рассматривая свое зеркальное отражение, можно спровоцировать их на отрицательные действия, направленные на этого человека.

Кроме этого, любуясь своим отражением в зеркале в ночной период, человек может быстро морально истощиться.

Безобидные привычки, которые могут накликать беду

Нельзя фотографировать человека, который спит

Когда человек спит, его душа может пребывать не в теле. Поэтому яркая вспышка может просто спугнуть ее – и тогда ждите проблем.

Больше остальных к атакам нечисти подвержены уснувшие дети. По этой причине запрещается фотографировать или снимать их. В древние времена люди старались не показывать никому своего ребенка, который спит, чтобы никто не сглазил.

Запрещено целовать глаза

Это может привести к разводу с любимым мужем. Кроме этого, такие поцелуи могут привлечь к человеку болезни.

Нельзя никому называть имя ребенка, который еще не родился

В ином случае нечисть может украсть его счастливую жизнь. В случае, когда кто-то старается узнать ответ на этот вопрос у будущих мамы и папы, то необходимо дать уклончивый ответ, и мысленно добавить:

«Дитя появится на свет – имя к нему прикрепится, в хорошее время сказано – счастливой судьбой подсказано».

Запрещено оставлять грязную посуду на ночь

Если не удалось супругам вымыть вовремя посуду после заката солнца, то это может привести к серьезной ссоре между ними. Чтобы избежать этого, нужно утром, вымывая оставленную посуду, прочитать следующее:

«Ложки и чашки побыли на кухне немножко, ни один день, ни неделю, а одну ночь. Пусть ссоры между супругами не произойдет, судьба не гневается, ненастий не будет, а от нас не убудет».

Источник: rsute.ru