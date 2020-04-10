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Сдавать летнюю сессию в онлайн-режиме режиме готовятся российские вузы

20:30 10.04.2020 Фото: pixabay.com
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По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, в ведомстве понимают, что есть издержки в связи с переходом на дистанционный формат обучения — «где-то больше, где-то меньше».

Сдавать летнюю сессию в онлайн режиме режиме готовятся российские вузы
Вузы России готовы организовать сдачу летней сессии онлайн

Российские вузы готовы организовать сдачу летней сессии онлайн. Об этом заявил в пятницу министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании рабочей группы по организации обучения в условиях предупреждения распространения коронавируса.

«Я имел сегодня возможность переговорить со многими ректорами самых разных регионов — от Дальнего Востока до центральной части России. Общее настроение, которое фиксируется: в принципе, университеты адаптировались, вузы адаптировались, и есть понимание, что итоговую промежуточную аттестацию вполне можно организовать с помощью тех технологий, которые мы сегодня с вами активно используем», — сказал Фальков.

По его словам, в Минобрнауки понимают, что есть издержки в связи с переходом на дистанционный формат обучения — «где-то больше, где-то меньше».

«Но тем не менее система адаптировалась, и мы перешли. Так что в ближайшее время мы по всем вузам, подведомственным Министерству науки и высшего образования, <…> запросим информацию о готовности организовать сессию в дистанционном формате», — сказал министр.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавируса. Руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая измерение температуры на входе в учреждения. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.

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