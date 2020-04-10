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Видеоролик о победе над эпидемиями после принятия новой Конституции показала мэрия Омска

20:45 10.04.2020 Фото: Скриншот в видео
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Авторы ролика выражают уверенность в том, что с коронавирусом Россия непременно справится. Но могут прийти новые страшные эпидемии «из Китая, Индии или Европы». И российским врачам нужны новые больницы, оборудование и научные исследования. Значит, надо голосовать за поправки, уверены авторы.

Видеоролик о победе над эпидемиями после принятия новой Конституции показала мэрия Омска
Агитационный ролик о коронавирусе и поправках в Конституцию опубликовала мэрия Омска

В паблике омской мэрии в соцсети «ВКонтакте» сегодня, 10 апреля, появилась минутная видеозапись «Будет ли эта эпидемия коронавируса последней?».

«Мир захлестнула эпидемия коронавируса. Россия готова её встретить. Границы перекрыты. Потенциальные переносчики заразы — в карантине. Сознательные граждане — в самоизоляции», — сообщается в титрах.

Дальше выражается уверенность в том, что мы быстро справимся с пандемией и забудем о коронавирусе навсегда. Но позже могут начаться новые страшные эпидемии, которые придут «из Китая, Индии или Европы». А значит, российским врачам нужны новые больницы, новое оборудование и научные исследования.

«Мы дадим им всё это. Жители России решат на голосовании, поддержать ли эту поправку. Тогда нам никакой вирус не будет страшен», — продолжается в ролике.

По кадрам становится понятно, что речь идет о поправках в Конституцию. Основной закон страны выносит президентский гвардеец.

По оценке местных СМИ ролик снимался не в Омске, а раньше он был размещён в пабликах органов власти Новосибирской, Ростовской, Новгородской, Калининградской областей.

14 марта Владимир Путин официально подписал закон о поправках в Конституцию. Поправки утвердил и Конституционный суд.

На референдум вынесут вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» — голосовать придется за все поправки разом. В Кремле заявили, что поправки вступят в силу, если их поддержат более половины проголосовавших — порог явки не установлен. Первоначально референдум планировали провести 22 апреля 2020 года. Но из-за коронавируса всеобщее голосование перенесли. пока на неопределенный срок.

Видео vk.com/omsk

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От редакции

Здравоохранению на до помочь?

Аноним, 10 апреля 2020 21:05
Если бы коронавируса не было, кремлеботы его все-равно бы придумали аккурат - к голосованию.
Хотя кто его знает, может быть так оно и есть, если гл. инфекционист утверждает, что многие им уже переболели.

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