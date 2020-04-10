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Прийти в храмы на Вербное воскресенье и Пасху разрешил губернатор верующим Бердска

21:03 10.04.2020 Фото: nskmi.ru
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Глава Новосибирской области Андрей Травников позволил жителям региона посетить праздничные службы в апреле, но с соблюдением мер безопасности из-за коронавируса. Его поддержал митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Текст обращения.

Прийти в храмы на Вербное воскресенье и Пасху разрешил губернатор верующим Бердска
Пасха — один из главных православных праздников

Губернатор Андрей Травников и митрополит Новосибирский и Бердский Никодим не станут запрещать посещения храмов на Вербное воскресенье и Пасху, следует из их совместного обращения, которое опубликовал сайт епархии. Праздники запланированы 12 и 19 апреля.

«Дорогие друзья! Жители Новосибирска и Новосибирской области! В нашем регионе сложились добрые и уважительные отношения к духовно-нравственным традициям. Особо это важно в преддверии великих христианских праздников Вербного воскресенья и Пасхи Христовой. Никаких препятствий для посещения храмов чиниться не будет, — сказано в обращении чиновника и священнослужителя, которое разослала пресс-служба Травникова. — Но, в то же время, учитывая сложившиеся обстоятельства, мы напоминаем вам об опасности заражения коронавирусной инфекцией, особенно при большом количестве народа. Жителей, которые решат придти на службы, призывают «соблюдать все санитарные противоэпидемиологические нормы», — говорится в совместном обращении, опубликованном 10 апреля.

В РПЦ до сих пор идут споры, разрешать ли массовые богослужения в двунадесятые праздники. Видимо, решили в каждом регионе подойти индивидуально. Впрочем, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», бердские храмы и сейчас не закрыты. Но священники просят прихожан надевать маски и соблюдать дистанцию. Народу в период эпидемии приходит немного.

Прийти в храмы на Вербное воскресенье и Пасху разрешил губернатор верующим Бердска

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