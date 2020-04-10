Взрывчатку не нашел СК России на обломках рухнувшего самолета с польскими лидерами под Смоленском

Доводы иностранных специалистов о наличии следов взрывчатых веществ полностью опровергнуты экспертами, проводившими многочисленные судебные экспертизы как на территории России, так и в Польше, рассказала на видео официальный представитель СК.

В результате отрыва части крыла самолет стал вращаться и через несколько секунд упал на землю в перевернутом положении

О ходе расследования крушения польского самолета Ту-154М под Смоленском сообщила сегодня, 10 апреля, официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В Следственном комитете Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела по факту крушения в 2010 году польского президентского самолета «Ту-154М» в Смоленске.

По данным следствия, в трудных метеоусловиях командир воздушного судна должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было. Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли и привели к трагедии. Столкновение воздушного судна со стволом дерева произошло на высоте около 11 метров. В результате отрыва части крыла самолет стал вращаться и через несколько секунд упал на землю в перевернутом положении.

Версия о возможном взрыве на борту «Ту-154М» не нашла своего подтверждения. Доводы иностранных специалистов о наличии следов взрывчатых веществ полностью опровергнуты экспертами, проводившими многочисленные судебные экспертизы как на территории Российской Федерации, так и на территории Республики Польша. Согласно выводам экспертов, на фрагментах польского самолета «Ту-154М», а также на останках погибших не обнаружено следов взрывчатых веществ, а также веществ, нехарактерных для материалов конструктивных элементов самолёта и продуктов его эксплуатации.

Изъятые в ходе осмотра места происшествия фрагменты польского самолета осмотрены и признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. Следствием организованы необходимые условия их хранения, исключающие повреждение и порчу, а также обеспечивающие безопасность.

В рамках уголовного дела российские следователи неоднократно оказывали содействие польским компетентным органам в проведении совместных осмотров обломков частей воздушного судна. Сотрудники Следственного комитета предоставляли польской стороне доступ к агрегатам, подузлам и конструктивным элементам «Ту-154М», хранящимся на аэродроме Смоленск (Северный). Такие совместные осмотры проводились сотрудниками Главного следственного управления, Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России и представителями Национальной прокуратуры Польши с применением фото- и видеосъемки. Результаты всех процессуальных действий были переданы польской стороне в порядке, установленном международными договоренностями и российским законодательством. Всего Следственным комитетом исполнено свыше 40 запросов польской стороны.

Следственный комитет России открыт к полному и всестороннему взаимодействию с польской стороной по вопросу расследования обстоятельств катастрофы «Ту-154М».