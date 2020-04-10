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Порядок выплаты 5000 рублей на детей до 3 лет семьям с маткапиталом в Бердске и России подписал Мишустин

21:34 10.04.2020 Фото: pixabay.com
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С 9 апреля можно подавать заявление. Выплаты будут осуществляться на каждого ребенка три месяца — в апреле, мае, июне.

Порядок выплаты 5000 рублей на детей до 3 лет семьям с маткапиталом в Бердске и России подписал Мишустин
Установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трёх лет, имеющим право на материнский капитал
Сюжет: Все пособия Путина
Порядок выплаты 5000 рублей на детей до 3 лет семьям с маткапиталом в Бердске и России подписал Мишустин

Порядок выплаты 5000 рублей на детей до 3 лет семьям с маткапиталом в Бердске и России подписал МишустинЗа контакт с 423 находившимися на карантине по коронавирусу получат доплату Путина медики БердскаЕщё 11 новостей

Во исполнение Указа Президента России от 7 апреля 2020 года №249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» подписанным постановлением утверждены Правила осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал.

Установлено, что ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей будет осуществляться в апреле – июне 2020 года на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет. Средства будут выплачиваться лицам, проживающим на территории России и имеющим право на господдержку, предусмотренную Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года, а также имевшим такое право и полностью распорядившимся этими средствами.

Определён порядок подачи заявления о предоставлении выплаты в территориальный орган Пенсионного фонда, включающий в том числе возможность его подачи в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг или информационную систему Пенсионного фонда «Личный кабинет застрахованного лица», а также через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Для получения ежемесячной выплаты можно будет обратиться с соответствующим заявлением в любое время до 1 октября 2020 года, но не ранее возникновения права на ежемесячную выплату.

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