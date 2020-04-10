Выявили 21 зараженного COVID-19 на вечер 10 апреля в Новосибирской области

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Официальные данные о ситуации с коронавирусом на пятницу сообщил региональный оперативный штаб.
По данным оперативного штаба на 21 час 10 апреля в Новосибирской области зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 8 пациентов.
Под наблюдением медиков остаются 2785 жителей области. 7609 человек уже снято с наблюдения.
За прошедшие сутки в Новосибирской области с ОРВИ и гриппом обратились к врачам 1599 человек. Госпитализировано с ОРВИ и гриппом – 40 человек.