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Выявили 21 зараженного COVID-19 на вечер 10 апреля в Новосибирской области

21:41 10.04.2020 Фото: Nso.ru
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Под наблюдением медиков остаются 2785 жителей области. 7609 человек уже снято с наблюдения. Выздоровели 8 пациентов с коронавирусом.

Выявили 21 зараженного COVID 19 на вечер 10 апреля в Новосибирской области
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Выявили 21 зараженного COVID 19 на вечер 10 апреля в Новосибирской области

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Официальные данные о ситуации с коронавирусом на пятницу сообщил региональный оперативный штаб.

По данным оперативного штаба на 21 час 10 апреля в Новосибирской области зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 8 пациентов.

Под наблюдением медиков остаются 2785 жителей области. 7609 человек уже снято с наблюдения.

За прошедшие сутки в Новосибирской области с ОРВИ и гриппом обратились к врачам 1599 человек. Госпитализировано с ОРВИ и гриппом – 40 человек.

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